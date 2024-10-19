«Эвакуированы 24 человека, в том числе 3 ребенка». В Гродно кафе загорелось в крупном торговом центре

Кафе загорелось в одном из крупных торговых центров в Гродно. Подробности озвучили в пресс-службе Гродненского горисполкома.
В сообщении сказано, что в 20.28 спасателям поступила информация о задымлении в крупном торговом центре Гродно, расположенном по проспекту Космонавтов. Шесть пожарных расчетов оперативно выехали на место. Приехав, сотрудники МЧС обнаружили, что очаг возгорания был в пункте общественного питания.
Уточняется, что до момента приезда спасателей, охрана торгового центра из задымленной зоны эвакуировала 24 человека, в том числе три ребенка. Сказано, что никто не пострадал. Сотрудниками МЧС возгорание было ликвидировано.
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