«Эвакуированы 24 человека, в том числе 3 ребенка». В Гродно кафе загорелось в крупном торговом центре

В сообщении сказано, что в 20.28 спасателям поступила информация о задымлении в крупном торговом центре Гродно, расположенном по проспекту Космонавтов. Шесть пожарных расчетов оперативно выехали на место. Приехав, сотрудники МЧС обнаружили, что очаг возгорания был в пункте общественного питания.