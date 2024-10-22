Разработана методика оптимизации работы волоконных лазеров

Российские ученые впервые детально изучили то, как перемены в концентрации ионов эрбия в диапазоне от 0,03 до 0,3% влияют на режим работы лазера, его мощность и другие параметры. Проведенные ими опыты и расчеты помогли физикам определить те концентрации ионов этого редкоземельного металла и подобрать такое устройство лазера, при котором его можно сделать компактным и при этом он будет непрерывно вырабатывать инфракрасное излучение.