МЧС предупреждает жителей Пермского края о гололеде

МЧС по Пермскому краю предупреждает жителей о неблагоприятных метеорологических явлениях в ближайшие сутки. По данным ЦГМС, во вторник, 5 ноября, местами на территории Прикамья ожидаются гололедно-изморозевые отложения. На дорогах возможна гололедица.
Из-за этого возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Водителям и пешеходам рекомендуется быть более внимательными и осторожными.
Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Пешеходов также просят соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.