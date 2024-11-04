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МЧС предупреждает жителей Пермского края о гололеде

Водителям и пешеходам рекомендуют быть более осторожными на дорогах.

Сейчас в Таллахасси: +21° 3 м/с 83% 764 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

МЧС по Пермскому краю предупреждает жителей о неблагоприятных метеорологических явлениях в ближайшие сутки. По данным ЦГМС, во вторник, 5 ноября, местами на территории Прикамья ожидаются гололедно-изморозевые отложения. На дорогах возможна гололедица.

Из-за этого возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Водителям и пешеходам рекомендуется быть более внимательными и осторожными.

Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Пешеходов также просят соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.