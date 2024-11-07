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Юрий Слюсарь продлил срок полномочий заместителям и министрам Ростовской области

Врио губернатора Дона продлил срок полномочий большинству членов правительства региона.

Источник: Комсомольская правда

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь продлил срок полномочий заместителям и министрам. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 7 ноября.

Согласно опубликованной информации, на период полномочий временно исполняющим обязанности губернатора продлен срок нахождения на ранее замещаемых государственных должностях большинству членов регионального правительства.

Также Юрий Слюсарь подписал соответствующее постановление об освобождении с должности министра ЖКХ Ростовской области Сергея Сизикова.