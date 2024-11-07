Юрий Слюсарь продлил срок полномочий заместителям и министрам Ростовской области

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь продлил срок полномочий заместителям и министрам. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 7 ноября.
Согласно опубликованной информации, на период полномочий временно исполняющим обязанности губернатора продлен срок нахождения на ранее замещаемых государственных должностях большинству членов регионального правительства.
Также Юрий Слюсарь подписал соответствующее постановление об освобождении с должности министра ЖКХ Ростовской области Сергея Сизикова.