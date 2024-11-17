Алекс Грант: «В моем звене хорошие партнеры, как и в целом в составе всего “Авангарда”

— В атаке хорошие игроки, как и в целом у нас в команде. Как любой игрок. Очень хороший класс, уровень мастерства. С ними играть комфортно. Защитник — тоже хороший партнер, действует грамотно, с ним легко. При игре вместе с ним хорошая «химия» взаимодействия у нас уже есть, и никаких претензий у меня нет.