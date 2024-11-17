Алекс Грант: «В моем звене хорошие партнеры, как и в целом в составе всего “Авангарда”

В субботу, 16 ноября, «Авангард» в сложном домашнем матче чемпионата КХЛ обыграл в овертайме «Нефтехимик» 3:2. Одним из творцов победы стал новый защитник «ястребов» Алекс Грант — после его гола счет стал 2:1, а при еще одной шайбе он сделал передачу. Он и высказал впечатления от игры в эксклюзивном комментарии для «КП Омск».
По мнению игрока, в его собственном эпизоде с шайбой все сложилось с долей везения.
— Поделитесь эмоциями от первого своего гола в вашей новой команде.
— Там был хороший отрезок игры, чувства на эту тему только хорошие. Я доволен, что в целом там удачно все сложилось для гола. Такие моменты доставляют радость, здорово, что мы все там действовали без ошибок. И это вылилось в гол.
— Согласитесь, что второй период был сложным? Команда давила, но не могла снова забить, а уж потом, в третьем, стало полегче, и все же вышла она вперед в счете? И период получился успешнее.
— Да. И во втором тоже были хорошие шансы забить, очень даже. При этом трудно было их использовать до конца, соперник мешал этому хорошо.
Мы проделали очень большую работу, провели второй период сильно. Сделали из него важные выводы, зафиксировали взгляд на соперника с разных сторон.
— Что скажете о вашем звене сейчас — втором защитнике и трех нападающих? Насколько именно с ними комфортно?
— В атаке хорошие игроки, как и в целом у нас в команде. Как любой игрок. Очень хороший класс, уровень мастерства. С ними играть комфортно. Защитник — тоже хороший партнер, действует грамотно, с ним легко. При игре вместе с ним хорошая «химия» взаимодействия у нас уже есть, и никаких претензий у меня нет.
В следующей игре наша команда во вторник, 19 ноября, будет в Омске противостоять минскому «Динамо».