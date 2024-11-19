Готовность 20 процентов: набережную в Коктебеле откроют в конце 2025 года

Но этим летом отели, гостевые дома, кафе и столовые поселка страдали от дефицита отдыхающих. А если нет туристов, то нет работы и нет денег. Даже самые ярые поклонники у подножия Карадага изменили своим привычкам и выбрали для отдыха другие более уютные места.