Готовность 20 процентов: набережную в Коктебеле откроют в конце 2025 года

Крым имеет дурную славу региона, где любая более-менее значимая стройка превращается в долгострой. В Симферополе с горем пополам сдали в эксплуатацию площадь Куйбышева и Ленина, пока еще нет и речи о новоселье в театре кукол, который курировала экс-министр культуры Новосельская.
В Евпатории набережная имени Валентины Терешковой тоже изрядно вымотала нервы рядовым жителям курорта и чиновников, лишив должности не одного градоначальника.
И вот еще один претендент на непочетное звание долгостроя — набережная Коктебеля.
Курортный поселок Коктебель гордится красивыми пейзажами: здесь есть и море, и горы. Изюминка Коктебеля — нудистский пляж, где случается много разных историй.
Но этим летом отели, гостевые дома, кафе и столовые поселка страдали от дефицита отдыхающих. А если нет туристов, то нет работы и нет денег. Даже самые ярые поклонники у подножия Карадага изменили своим привычкам и выбрали для отдыха другие более уютные места.
«Отдыхающих на 70 процентов меньше, чем в прошлые года. Денег даже на косметический ремонт не хватает, весь персонал пришлось уволить», — пожаловался владелец одного из отелей.
Кому захочется отдыхать среди руин и строительного мусора?! Ведь в Коктебеле до самого основания разрушили набережную и здесь осталось очень мало мест для купания и загорания.
ОБЕЩАЛИ ОТКРЫТЬ НАБЕРЕЖНУЮ К НАЧАЛУ КУРОРТНОГО СЕЗОНА 2025.
Власти Крыма гордо заявили, что построят современную прогулочную зону, и Коктебель станет суперсовременным цивилизованным курортом.
«Протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную — от 35 до 50 метров. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение», — такая информация фигурирует в телеграм-канале председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.
Высокопоставленный чиновник в феврале этого года четко, без всяких оговорок, обозначил и дату сдачи объекта: «Строительно-монтажные работы по набережной будут завершены к 1 мая следующего года, а набережную планируется открыть 1 июня 2025 года».
ДЕНЬГИ ЗАКОНЧИЛИСЬ?
Но что-то пошло не так. Старую набережную относительно быстренько разнесли в пух и прах, ломать — не строить! Начали что-то созидать, но затем сбавили обороты.
«За весенне-летний период работ подрядчик ООО “Интерстрой” выполнил объем работ с опережением, но оплаты производят только в соответствии с графиком. Не имея возможности своими средствами идти в таком режиме, подрядчик возвращается в график в ноябре», — в конце этого октября сообщили в Коктебельском территориальном отделе, который возглавляет Александр Белин.
В ведомстве отдали должное трудолюбию Черного моря, добавив: «Но и сейчас работа не стоит на месте. Море обкатывает и распределяет уже завезенную гальку».
Ну да, причина для затишья уважительная — деньги кончились, а за «так», как известно, и комар не кусает.
Морю же деньги не нужны, ну если только монетки от туристов, которые мечтают снова поплавать у подножия Карадага. Желание доброе и хорошее, но не факт, что оно сбудется в новом 2025 году.
«Реконструкция набережной Коктебеля: в ближайшее время будет выделено финансирование и возобновятся работы, что позволит к предстоящему курортному сезону часть набережной открыть для жителей и отдыхающих», — такое заявление в середине ноября сделал мэр Феодосии Игорь Ткаченко.
Власти не обозначили, какой именно кусок будет готов.
Но жители поселка выдвинули свой вариант: «Наверняка, откроют часть возле холма Юнге, где строятся высотки, но для туристов важна площадь у дома-музея и сторона, прилегающая к старому Коктебелю».
ПОЛНОСТЬЮ ОТКРОЮТ К НОВОМУ 2026 ГОДУ.
В Минстрое РК напомнили КП-Крым, что общая цена госконтракта на реконструкцию набережной, которую выполняет компания ООО «Интерстрой» — 2 млрд 317 млн рублей.
Строительная готовность на данный момент — около 20 процентов, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года.
«Все работы выполняются согласно графика. Отставаний не зафиксировано. В контракте действительно прописано завершение строительно-монтажных работ до 1 мая 2025 года. В тоже время, в графике, согласованном с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, установлен максимальный срок до 25 декабря 2025 года. Пока ориентируемся на весну, но в случае каких-то непредвиденных ситуаций, строительство будет завершено следующей зимой», — сообщили в Минстрое РК.
На свой лад в ведомстве объяснили и затишье стройке: часть проектно-сметной документации пришлось корректировать, поэтому работы на соответствующих объектах пришлось на время прекратить. На сегодняшний день все правки внесены, деньги из бюджета выделены, работа в Коктебеле закипит.
«В ноябре подрядчик увеличит количество людей на объекте, чтобы нарастить темпы», — отметили в ведомстве.