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15 лучших новогодних елок в Москве в 2024—2025 году

Приближается всеми любимый с детства праздник — Новый год. Совсем скоро мы будем стоять в очереди за мандаринами, делать заготовки для оливье и подводить итоги 12 месяцев под бой курантов. Столица уже сияет яркими огнями и готовится удивлять маленьких зрителей: собрали лучшие новогодние елки Москвы в 2024—2025 году.

Дети перед новогодним представлением
Источник: Freepik

Народная мудрость гласит: «Как новый год встретишь — так его и проведешь». Почему бы в таком случае не встретить его зимней сказкой? Акробатические шоу, спецэффекты, современные инсталляции, интерактивы — неполный список того, что можно встретить на современной новогодней елке. Составили подборку лучших мероприятий такого типа в Москве в 2024—2025 году.

Лучшие новогодние елки в Москве для детей

Собрали список из 15 самых интересных, на наш взгляд, столичных елок.

1. Кремлевская елка

Кремлевская елка, фрагмент новогоднего представления
Источник: Ticketland

Главная елка страны — и этим все сказано. В этом году зрителям представят спектакль «Новогоднее путешествие в Заполярье». Вместе с главными героями гостям предстоит пройти множество испытаний, выиграть гонку и даже увидеть северное сияние прямо под сводами Кремлевского дворца.

Также посетителей ждут анимационная программа, фотозоны, пресс-служба Деда Мороза и бал игрушек.

Даты
26 декабря 2024 года — 8 января 2025 года
Длительность
120 минут
Место и адрес
Государственный Кремлевский дворец, ул. Воздвиженка, д. 1
Стоимость билетов
2400 — 6000 рублей

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Кассы Государственного Кремлевского дворца и на сайте

2. Елка на Мосфильме

Елка на Мосфильме, фрагмент новогоднего представления
Источник: Яндекс Афиша

Еще одно популярное представление, занявшее в прошлом году второе место среди новогодних мероприятий по версии СМИ.

«Полный вперед!» — увлекательный мюзикл с авторской хореографией, спецэффектами, яркими костюмами от Натальи Моневой, обладательницы кинопремий «Золотой орел» и «Ника». Помимо спектакля можно будет посетить Рождественскую деревню, а приятным бонусом станет упаковка для сладкого подарка в виде кинокамеры.

Даты21 декабря 2024 года — 12 января 2025 года
Длительность70 минут
Место и адресКиноконцерн «Мосфильм», ул. Мосфильмовская, д. 1
Стоимость билетов1365 — 7000 рублей

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3. Научная елка WOW! HOW?

Научная елка WOW! HOW? фрагмент новогоднего представления
Источник: Яндекс Афиша

В этот раз детям не нужно будет выручать Снегурочку из передряги и бороться со злодеями, которые хотят испортить Новый год. Вместо этого гости елки узнают, как появился Дед Мороз, зачем он ходит с посохом и как в его мешке умещается столько подарков. А еще подарком здесь будут не конфеты, а наборы для опытов.

Даты27 декабря 2024 года — 5 января 2025 года
Длительность150 минут
Место и адресКЦ ЗИЛ, ул. Восточная, д. 4, корп. 1
Стоимость билетов990 — 5990 рублей

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4. Елка в Цирке Никулина на Цветном бульваре

Елки в Цирке Никулина, фрагмент новогоднего представления
Источник: Цирк Никулина

Один из старейших цирков столицы в этом году покажет классическую зимнюю сказку — «Двенадцать месяцев». Сюжет напоминать не станем, а вот акробатов, жонглеров и клоунов отметим отдельно.

В представлении также примут участие и местные обитатели цирка: лошади, собаки, медведи и даже овцы.

Даты14 декабря 2024 года — 19 января 2025 года
Длительность120 минут
Место и адресЦирк Никулина, Цветной бульвар, д. 13
Стоимость билетовот 1500 рублей

В представлении также примут участие и местные обитатели цирка: лошади, собаки, медведи и даже овцы.

Где купить билеты

Билеты на представление можно купить только в кассах Цирка. Есть возможность их забронировать на официальном сайте, но выкупить их все равно придется на месте.

5. Новогодняя елка в Цирке на проспекте Вернадского

Фрагмент новогодней елки в Цирке на проспекте Вернадского
Источник: Пресс-служба БМЦ

Другой московский цирк также решил возродить классику. Гости этой елки смогут увидеть авторскую постановку «Сказки о Золотой рыбке» Пушкина. Знакомый всем дуэт деда и бабки дополнят световые и музыкальные эффекты, а также множество акробатических трюков и цирковых животных. В главных ролях — народные артисты России Эдгар и Аскольд Запашные.

Даты14 декабря 2024 года — 26 января 2025 года
Длительность90 минут
Место и адресБольшой московский цирк, пр-т Вернадского, д. 7
Стоимость билетов1300 — 10 000 рублей

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6. «ТехноЕлка»

«ТехноЕлка», фрагмент новогодней афиши
Источник: МАИ Траектория взлёта

Эта елка однозначно придется по душе поклонникам компьютерных игр. Гостей мероприятия ждет увлекательный квест с полным погружением в атмосферу знаменитой кубической вселенной Minecraft, а также знакомые каждому геймеру редстоун-схемы, лавовые реки и неповторимые биомы.

Даты21—29 декабря 2024 года
Длительность90 минут
Место и адресДетский технопарк МАИ «Траектория взлета», Волоколамское ш., д. 4, корп. 6
Стоимость билетов1500

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7. Елка в Храме Христа Спасителя — 2025

Новогодняя елка в Храме Христа Спасителя
Источник: Ticketland

Патриаршая елка, подобно кремлевской, тоже стала традицией. Она ежегодно собирает большое количество зрителей, и в этом году ее гости увидят рождественскую постановку «Братья и Белый Король». Организаторы обещают: она не только порадует любопытным сюжетом, но и заставит задуматься.

Даты22 декабря 2024 года — 12 января 2025 года
Длительность60 минут
Место и адресЗал церковных соборов Храма Христа Спасителя, ул. Волхонка, д. 15
Стоимость билетов800 — 13 000 рублей

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8. «Щелкунчик. Сказка» в Доме музыки

Фрагмент новогоднего представления «Щелкунчик. Сказка»
Источник: Ticketland

Очень красивое гала-шоу по мотивам одной из самых популярных сказок Гофмана. Персонажи, некогда вдохновившие Петра Ильича Чайковского, запоют голосами известных оперных певцов. А элементы циркового представления, декорации, спецэффекты и удивительные костюмы позволят взглянуть на знакомый сюжет по-новому.

Несмотря на то, что это больше шоу, мышата и их Король встретят детей именно у елки. Включен в стоимость и традиционный сладкий подарок.

Даты11—12 января 2025 года
Длительность70 минут
Место и адресМосковский международный Дом музыки, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8
Стоимость билетов2500 — 15 000 рублей

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9. Шоу-мюзикл «Чебурашка. Ушастые елки»

Фрагмент новогоднего представления «Чебурашка. Ушастые елки»
Источник: Яндекс Афиша

Гости шоу отпразднуют Новый год с Чебурашкой и его друзьями. Программа мероприятия предлагает раскрыть дурные замыслы вредной Шапокляк и приготовить апельсиновое варенье.

И это не все: детей удивят акробатические трюки артистов Cirque du Soleil, а жонглирование ножами поразит даже взрослых. Кроме того, автором песен шоу выступил солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

Даты21 декабря 2024 года — 7 января 2025 года
Длительность75 минут
Место и адресМеждународный центр бокса в Лужниках, Новолужнецкий проезд, д. 13
Стоимость билетов1200 — 9000 рублей

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10. «Трансформеры спасают Новый год»

Фрагмент новогоднего представления «Трансформеры спасают Новый год» 
Источник: Яндекс Афиша

В этот раз компанию Деду Морозу и Снегурочке составят трансформеры. Знакомые всем герои попадут в виртуальную реальность, где их будут ждать сражения роботов, дымовые пушки, реалистичные взрывы и даже молнии.

Организаторы обещают кибертанцы, интерактивы и научные открытия в Лаборатории алхимии ученого Леонардо.

Даты28 декабря 2024 года — 7 января 2025 года
Длительность90 минут
Место и адресДворец культуры РГСУ, Стромынский пер., д. 5
Стоимость билетов2500 — 6000 рублей

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11. «Секрет Кота в сапогах»

Фрагмент новогоднего представления «Секрет Кота в сапогах»
Источник: Театр ГИТИС

Пушистый герой, покоривший сердца взрослых и детей, снова отправляется в путешествие. Организаторы обещают добрую историю, интерактивные игры, фотосессии и, конечно, хороводы вокруг новогодней елки.

Даты21 декабря 2024 года — 5 января 2025 года
Длительность100 минут
Место и адресТеатр ГИТИС, Большой Гнездниковский пер., д. 10
Стоимость билетов700 — 3300 рублей

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12. Елка детского радио

Фрагмент афиши новогоднего представления Елка детского радио
Источник: Detifm

Вместе с бессменными ведущими Веснушкой и чайником Кипятошей гости елки отправятся в увлекательное путешествие, чтобы противостоять Лешему, Бабе Яге и Железной Королеве.

Даты21 декабря 2024 года — 4 января 2025 года
Длительность70 минут
Место и адресБольшой концертный зал гостиницы Космос, проспект Мира, д. 150
Стоимость билетов1500 — 5000 рублей

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13. «Дедморозовка. Новые приключения»

Фрагмент новогоднего представления «Дедморозовка. Новые приключения»
Источник: Яндекс Афиша

По сюжету сказки Дед Мороз и Снегурочка спокойно готовились к празднику в деревне Дедморозовке, как вдруг до них дошло тревожное известие: злодеи далеких галактик решили превратить Землю в обезвоженную пустыню. И теперь героям нужна помощь.

Помимо интерактивного представления гости смогут посетить мастер-классы и узнать, как сотворить чудеса.

Даты21 декабря 2024 года — 6 января 2025 года
Длительность70 минут
Место и адресКонцертный зал «Москва», проспект Андропова, д. 1
Стоимость билетов600 — 36 000 рублей

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14. Новогодняя елка у каскадеров

Фрагмент новогоднего представления Новогодняя елка у каскадеров
Источник: Елка у каскадеров

В этот раз Дед Мороз и Снегурочка пересядут на автомобили и мотоциклы и устроят гонки на дрифткарах. А появление в финале настоящего танка «Белый лебедь» перевернет представление о знакомом с детства празднике.

Даты21—22 декабря, 28—29 декабря 2024 года; 3—6 января 2025 года
Длительность90 минут
Место и адресПарк киноприключений «Мастер Панин», 2-й Сетуньский проезд, д. 3
Стоимость билетов1000 — 16 000 рублей

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15. «Новые приключения в Лукоморье»

Фрагмент новогоднего представления «Новые приключения в Лукоморье»
Источник: Яндекс Афиша

Гостям елки предлагают отправиться в Лукоморье, где Баба Яга, Кощей и Черномор задумали украсть новогоднее чудо. Детей ждет увлекательное путешествие, где в финале, как и положено, добро победит зло.

Даты18—29 декабря 2024 года
Длительность60 минут
Место и адресКонцертный зал «Моспродюсер», ул. Маршала Малиновского, д. 7
Стоимость билетов3000 рублей

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Куда еще можно сходить в Москве на новогодние праздники всей семьей

Если дети уже слишком взрослые для новогодних елок, то в столице можно найти массу других способов развлечься:

  • посетить фестиваль «Путешествие в Рождество» или московскую усадьбу Деда Мороза;

  • посмотреть на ледяные скульптуры в парке «Красная Пресня» или на Поклонной горе;

  • увидеть звездное шоу в планетарии;

  • покататься на коньках;

  • прогуляться по центру Москвы и полюбоваться световыми инсталляциями и огнями города.

Обзор лучших новогодних елок в Москве

Основную информацию о лучших московских елках собрали в таблице.

КонцертДатаСтоимость билета
Кремлевская елка26 декабря 2024 года — 8 января 2025 года2400 — 6000 рублей
Елка на Мосфильме21 декабря 2024 года — 12 января 2025 года1950 — 7000 рублей
Научная елка WOW! HOW?
27 декабря 2024 года — 5 января 2025 года
590 — 5990 рублей

Елка в Цирке Никулина на Цветном бульваре
14 декабря 2024 года — 19 января 2025 года
от 1500 рублей

Новогоднее шоу в Цирке на проспекте Вернадского 2025
14 декабря 2024 года — 26 января 2025 года
1300 — 10 000 рублей

Minecraft-елка — 2025
21—29 декабря 2024 года
1500 рублей

Елка в Храме Христа Спасителя — 2025
22 декабря 2024 года — 12 января 2025 года
800 — 7000 рублей

«Щелкунчик. Сказка» в Доме Музыки
11—12 января 2025 года
2500 — 15 000 рублей

«Чебурашка. Ушастые елки»
21 декабря 2024 года — 7 января 2025 года
1200 — 9000 рублей

«Трансформеры спасают Новый год»
28 декабря 2024 года — 7 января 2025 года
2500 — 6000 рубле

«Секрет Кота в сапогах»
21 декабря 2024 года — 5 января 2025 года
700 — 3300 рублей

Елка детского радио
21 декабря 2024 года — 4 января 2025 года
1500 — 5000 рублей

«Дедморозовка. Новые приключения»
21 декабря 2024 года — 6 января 2025 года
600 — 36 000 рублей

Новогодняя елка у каскадеров
21—22 декабря, 28—29 декабря 2024 года; 3—6 января 2025 года
1000 — 16 000 рублей

«Новые приключения в Лукоморье»
18—29 декабря 2024 года
3000 рублей

Автор: Тамара Запорожец