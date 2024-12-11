15 лучших новогодних елок в Москве в 2024—2025 году

Народная мудрость гласит: «Как новый год встретишь — так его и проведешь». Почему бы в таком случае не встретить его зимней сказкой? Акробатические шоу, спецэффекты, современные инсталляции, интерактивы — неполный список того, что можно встретить на современной новогодней елке. Составили подборку лучших мероприятий такого типа в Москве в 2024—2025 году.
Лучшие новогодние елки в Москве для детей
Собрали список из 15 самых интересных, на наш взгляд, столичных елок.
1. Кремлевская елка
Главная елка страны — и этим все сказано. В этом году зрителям представят спектакль «Новогоднее путешествие в Заполярье». Вместе с главными героями гостям предстоит пройти множество испытаний, выиграть гонку и даже увидеть северное сияние прямо под сводами Кремлевского дворца.
Также посетителей ждут анимационная программа, фотозоны, пресс-служба Деда Мороза и бал игрушек.
|Даты
|26 декабря 2024 года — 8 января 2025 года
|Длительность
|120 минут
|Место и адрес
|Государственный Кремлевский дворец, ул. Воздвиженка, д. 1
|Стоимость билетов
|2400 — 6000 рублей
Где купить билеты
Кассы Государственного Кремлевского дворца и на сайте
2. Елка на Мосфильме
Еще одно популярное представление, занявшее в прошлом году второе место среди новогодних мероприятий по версии СМИ.
«Полный вперед!» — увлекательный мюзикл с авторской хореографией, спецэффектами, яркими костюмами от Натальи Моневой, обладательницы кинопремий «Золотой орел» и «Ника». Помимо спектакля можно будет посетить Рождественскую деревню, а приятным бонусом станет упаковка для сладкого подарка в виде кинокамеры.
|Даты
|21 декабря 2024 года — 12 января 2025 года
|Длительность
|70 минут
|Место и адрес
|Киноконцерн «Мосфильм», ул. Мосфильмовская, д. 1
|Стоимость билетов
|1365 — 7000 рублей
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3. Научная елка WOW! HOW?
В этот раз детям не нужно будет выручать Снегурочку из передряги и бороться со злодеями, которые хотят испортить Новый год. Вместо этого гости елки узнают, как появился Дед Мороз, зачем он ходит с посохом и как в его мешке умещается столько подарков. А еще подарком здесь будут не конфеты, а наборы для опытов.
|Даты
|27 декабря 2024 года — 5 января 2025 года
|Длительность
|150 минут
|Место и адрес
|КЦ ЗИЛ, ул. Восточная, д. 4, корп. 1
|Стоимость билетов
|990 — 5990 рублей
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4. Елка в Цирке Никулина на Цветном бульваре
Один из старейших цирков столицы в этом году покажет классическую зимнюю сказку — «Двенадцать месяцев». Сюжет напоминать не станем, а вот акробатов, жонглеров и клоунов отметим отдельно.
В представлении также примут участие и местные обитатели цирка: лошади, собаки, медведи и даже овцы.
|Даты
|14 декабря 2024 года — 19 января 2025 года
|Длительность
|120 минут
|Место и адрес
|Цирк Никулина, Цветной бульвар, д. 13
|Стоимость билетов
|от 1500 рублей
В представлении также примут участие и местные обитатели цирка: лошади, собаки, медведи и даже овцы.
Где купить билеты
Билеты на представление можно купить только в кассах Цирка. Есть возможность их забронировать на официальном сайте, но выкупить их все равно придется на месте.
5. Новогодняя елка в Цирке на проспекте Вернадского
Другой московский цирк также решил возродить классику. Гости этой елки смогут увидеть авторскую постановку «Сказки о Золотой рыбке» Пушкина. Знакомый всем дуэт деда и бабки дополнят световые и музыкальные эффекты, а также множество акробатических трюков и цирковых животных. В главных ролях — народные артисты России Эдгар и Аскольд Запашные.
|Даты
|14 декабря 2024 года — 26 января 2025 года
|Длительность
|90 минут
|Место и адрес
|Большой московский цирк, пр-т Вернадского, д. 7
|Стоимость билетов
|1300 — 10 000 рублей
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6. «ТехноЕлка»
Эта елка однозначно придется по душе поклонникам компьютерных игр. Гостей мероприятия ждет увлекательный квест с полным погружением в атмосферу знаменитой кубической вселенной Minecraft, а также знакомые каждому геймеру редстоун-схемы, лавовые реки и неповторимые биомы.
|Даты
|21—29 декабря 2024 года
|Длительность
|90 минут
|Место и адрес
|Детский технопарк МАИ «Траектория взлета», Волоколамское ш., д. 4, корп. 6
|Стоимость билетов
|1500
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7. Елка в Храме Христа Спасителя — 2025
Патриаршая елка, подобно кремлевской, тоже стала традицией. Она ежегодно собирает большое количество зрителей, и в этом году ее гости увидят рождественскую постановку «Братья и Белый Король». Организаторы обещают: она не только порадует любопытным сюжетом, но и заставит задуматься.
|Даты
|22 декабря 2024 года — 12 января 2025 года
|Длительность
|60 минут
|Место и адрес
|Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя, ул. Волхонка, д. 15
|Стоимость билетов
|800 — 13 000 рублей
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8. «Щелкунчик. Сказка» в Доме музыки
Очень красивое гала-шоу по мотивам одной из самых популярных сказок Гофмана. Персонажи, некогда вдохновившие Петра Ильича Чайковского, запоют голосами известных оперных певцов. А элементы циркового представления, декорации, спецэффекты и удивительные костюмы позволят взглянуть на знакомый сюжет по-новому.
Несмотря на то, что это больше шоу, мышата и их Король встретят детей именно у елки. Включен в стоимость и традиционный сладкий подарок.
|Даты
|11—12 января 2025 года
|Длительность
|70 минут
|Место и адрес
|Московский международный Дом музыки, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8
|Стоимость билетов
|2500 — 15 000 рублей
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9. Шоу-мюзикл «Чебурашка. Ушастые елки»
Гости шоу отпразднуют Новый год с Чебурашкой и его друзьями. Программа мероприятия предлагает раскрыть дурные замыслы вредной Шапокляк и приготовить апельсиновое варенье.
И это не все: детей удивят акробатические трюки артистов Cirque du Soleil, а жонглирование ножами поразит даже взрослых. Кроме того, автором песен шоу выступил солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.
|Даты
|21 декабря 2024 года — 7 января 2025 года
|Длительность
|75 минут
|Место и адрес
|Международный центр бокса в Лужниках, Новолужнецкий проезд, д. 13
|Стоимость билетов
|1200 — 9000 рублей
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10. «Трансформеры спасают Новый год»
В этот раз компанию Деду Морозу и Снегурочке составят трансформеры. Знакомые всем герои попадут в виртуальную реальность, где их будут ждать сражения роботов, дымовые пушки, реалистичные взрывы и даже молнии.
Организаторы обещают кибертанцы, интерактивы и научные открытия в Лаборатории алхимии ученого Леонардо.
|Даты
|28 декабря 2024 года — 7 января 2025 года
|Длительность
|90 минут
|Место и адрес
|Дворец культуры РГСУ, Стромынский пер., д. 5
|Стоимость билетов
|2500 — 6000 рублей
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11. «Секрет Кота в сапогах»
Пушистый герой, покоривший сердца взрослых и детей, снова отправляется в путешествие. Организаторы обещают добрую историю, интерактивные игры, фотосессии и, конечно, хороводы вокруг новогодней елки.
|Даты
|21 декабря 2024 года — 5 января 2025 года
|Длительность
|100 минут
|Место и адрес
|Театр ГИТИС, Большой Гнездниковский пер., д. 10
|Стоимость билетов
|700 — 3300 рублей
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12. Елка детского радио
Вместе с бессменными ведущими Веснушкой и чайником Кипятошей гости елки отправятся в увлекательное путешествие, чтобы противостоять Лешему, Бабе Яге и Железной Королеве.
|Даты
|21 декабря 2024 года — 4 января 2025 года
|Длительность
|70 минут
|Место и адрес
|Большой концертный зал гостиницы Космос, проспект Мира, д. 150
|Стоимость билетов
|1500 — 5000 рублей
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13. «Дедморозовка. Новые приключения»
По сюжету сказки Дед Мороз и Снегурочка спокойно готовились к празднику в деревне Дедморозовке, как вдруг до них дошло тревожное известие: злодеи далеких галактик решили превратить Землю в обезвоженную пустыню. И теперь героям нужна помощь.
Помимо интерактивного представления гости смогут посетить мастер-классы и узнать, как сотворить чудеса.
|Даты
|21 декабря 2024 года — 6 января 2025 года
|Длительность
|70 минут
|Место и адрес
|Концертный зал «Москва», проспект Андропова, д. 1
|Стоимость билетов
|600 — 36 000 рублей
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14. Новогодняя елка у каскадеров
В этот раз Дед Мороз и Снегурочка пересядут на автомобили и мотоциклы и устроят гонки на дрифткарах. А появление в финале настоящего танка «Белый лебедь» перевернет представление о знакомом с детства празднике.
|Даты
|21—22 декабря, 28—29 декабря 2024 года; 3—6 января 2025 года
|Длительность
|90 минут
|Место и адрес
|Парк киноприключений «Мастер Панин», 2-й Сетуньский проезд, д. 3
|Стоимость билетов
|1000 — 16 000 рублей
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15. «Новые приключения в Лукоморье»
Гостям елки предлагают отправиться в Лукоморье, где Баба Яга, Кощей и Черномор задумали украсть новогоднее чудо. Детей ждет увлекательное путешествие, где в финале, как и положено, добро победит зло.
|Даты
|18—29 декабря 2024 года
|Длительность
|60 минут
|Место и адрес
|Концертный зал «Моспродюсер», ул. Маршала Малиновского, д. 7
|Стоимость билетов
|3000 рублей
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Куда еще можно сходить в Москве на новогодние праздники всей семьей
Если дети уже слишком взрослые для новогодних елок, то в столице можно найти массу других способов развлечься:
посетить фестиваль «Путешествие в Рождество» или московскую усадьбу Деда Мороза;
посмотреть на ледяные скульптуры в парке «Красная Пресня» или на Поклонной горе;
увидеть звездное шоу в планетарии;
покататься на коньках;
прогуляться по центру Москвы и полюбоваться световыми инсталляциями и огнями города.
Обзор лучших новогодних елок в Москве
Основную информацию о лучших московских елках собрали в таблице.
|Концерт
|Дата
|Стоимость билета
|Кремлевская елка
|26 декабря 2024 года — 8 января 2025 года
|2400 — 6000 рублей
|Елка на Мосфильме
|21 декабря 2024 года — 12 января 2025 года
|1950 — 7000 рублей
|Научная елка WOW! HOW?
|27 декабря 2024 года — 5 января 2025 года
|590 — 5990 рублей
|Елка в Цирке Никулина на Цветном бульваре
|14 декабря 2024 года — 19 января 2025 года
|от 1500 рублей
|Новогоднее шоу в Цирке на проспекте Вернадского 2025
|14 декабря 2024 года — 26 января 2025 года
|1300 — 10 000 рублей
|Minecraft-елка — 2025
|21—29 декабря 2024 года
|1500 рублей
|Елка в Храме Христа Спасителя — 2025
|22 декабря 2024 года — 12 января 2025 года
|800 — 7000 рублей
|«Щелкунчик. Сказка» в Доме Музыки
|11—12 января 2025 года
|2500 — 15 000 рублей
|«Чебурашка. Ушастые елки»
|21 декабря 2024 года — 7 января 2025 года
|1200 — 9000 рублей
|«Трансформеры спасают Новый год»
|28 декабря 2024 года — 7 января 2025 года
|2500 — 6000 рубле
|«Секрет Кота в сапогах»
|21 декабря 2024 года — 5 января 2025 года
|700 — 3300 рублей
|Елка детского радио
|21 декабря 2024 года — 4 января 2025 года
|1500 — 5000 рублей
|«Дедморозовка. Новые приключения»
|21 декабря 2024 года — 6 января 2025 года
|600 — 36 000 рублей
|Новогодняя елка у каскадеров
|21—22 декабря, 28—29 декабря 2024 года; 3—6 января 2025 года
|1000 — 16 000 рублей
|«Новые приключения в Лукоморье»
|18—29 декабря 2024 года
|3000 рублей
Автор: Тамара Запорожец