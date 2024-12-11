15 лучших новогодних елок в Москве в 2024—2025 году

В этот раз детям не нужно будет выручать Снегурочку из передряги и бороться со злодеями, которые хотят испортить Новый год. Вместо этого гости елки узнают, как появился Дед Мороз, зачем он ходит с посохом и как в его мешке умещается столько подарков. А еще подарком здесь будут не конфеты, а наборы для опытов.