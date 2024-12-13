Суд сказал о штрафах до 1000 рублей за шум от ремонта после 19.00 в Беларуси

Однако по части 3 статьи 22.12 Кодекса об административных правонарушениях указанные работы в выходные дни, праздничные дни, рабочие дни в период с 19.00 до 09.00 влекут за собой наложение штрафа в размере от 4 до 10 базовых величин, или от 160 до 400 рублей (по состоянию на 13 декабря 2024 года). Что касается индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, то для них предусматриваются штрафы от 5 до 25 базовых величин, или от 200 до 1000 рублей.