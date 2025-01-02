Магнитная буря на Земле выросла до уровня G4 — что ждать белорусам

Так, в четверг, 2 января, магнитная буря, которая достигла Земли еще накануне, начала усиливаться. Уровень ее мощности возрос от «сильного» до «очень сильного». Степень возмущенности магнитного поля нашей планеты в итоге повысилась до «очень сильного» уровня G4 по пятибалльной шкале, где G5 является максимальным «экстремально сильным» уровнем.