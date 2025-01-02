Магнитная буря на Земле выросла до уровня G4 — что ждать белорусам

Ученые сообщили об усилении магнитной бури на Земле в четверг, 2 января. Подробнее о космической погоде рассказали белорусам и другим жителям Земли в Институте прикладной геофизики.
Так, в четверг, 2 января, магнитная буря, которая достигла Земли еще накануне, начала усиливаться. Уровень ее мощности возрос от «сильного» до «очень сильного». Степень возмущенности магнитного поля нашей планеты в итоге повысилась до «очень сильного» уровня G4 по пятибалльной шкале, где G5 является максимальным «экстремально сильным» уровнем.
Ученые пояснили, что также и на 3 января на Земле ожидается вспышечная солнечная активность, в основном, умеренная. Геомагнитное поле возможно слабо возмущенное, а радиационная обстановка будет невозмущенной.
Ранее ученые подробнее назвали даты магнитных бурь в январе 2025 года.
Тем временем МЧС сообщило о 26 белорусах, пострадавших в новогодние праздники: «Травмы глаза, головы, рук и кистей».