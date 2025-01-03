Опасную горку засыпали песком в Братске

Дорожные полицейские продолжают вести борьбу против стихийных горок в Иркутской области. Так, еще один опасный холм недавно устранили в Братске. Склон, образовавшийся напротив дома № 3 по улице Космонавтов, выходил прямо на проезжую часть. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— Об очередном склоне сообщил автолюбитель, который стал очевидцем опасного катания детей. Выехав на место и проверив поступившую информацию, инспекторы незамедлительно уведомили работников Дорожной службы Братска и оперативно засыпали щебеночно-песчаной смесью образовавшийся склон, — рассказывают в ведомстве. К слову, девять опасных снежных горок было выявлено с начала сезона. Все они были немедленно ликвидированы.
Дорожные полицейские просят взрослых объяснять своим детям правила дорожного поведения. Также родителям необходимо контролировать отдых ребят во время каникул.