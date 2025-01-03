Опасную горку засыпали песком в Братске

— Об очередном склоне сообщил автолюбитель, который стал очевидцем опасного катания детей. Выехав на место и проверив поступившую информацию, инспекторы незамедлительно уведомили работников Дорожной службы Братска и оперативно засыпали щебеночно-песчаной смесью образовавшийся склон, — рассказывают в ведомстве. К слову, девять опасных снежных горок было выявлено с начала сезона. Все они были немедленно ликвидированы.