Представлен новый директор Президентской академии в Хабаровске

Евгений Меркулов назначен новым директором Президентской академии в Хабаровске. Он уже приступил к обязанностям и представлен коллективу Дальневосточного института управления — филиала РАНХиГС. Он также был представлен губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину. Во время встречи стороны обсудили вопросы подготовки кадров для региона. Новый глава вуза отметил:
«Мы планируем вывести Дальневосточный институт управления — филиал РАНХиГС на совершенно новый уровень и сделать его действительно ведущим вузом Хабаровского края и всего ДФО по подготовке и переподготовке кадров для системы государственного и муниципального управления. При поддержке правительства региона рассчитываем более активно решать важнейшие задачи по подготовке высококвалифицированных специалистов с учетом реальной потребности субъекта».
Для справки: Евгений Сергеевич Меркулов родился в Московской области, жил и работал в Камчатском крае. Ему 45 лет. В 2001 году окончил Камчатский филиал Дальневосточного государственного университета по специальности «Юриспруденция», в 2012 году — ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Также окончил ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли министерства экономического развития Российской Федерации» в 2015 году по направлению подготовки «Менеджмент». На Камчатке работал в филиале Дальневосточного государственного университета. Начинал в должности ассистента кафедры юридических наук, дошел по карьерной лестнице до должности заведующего кафедрой уголовного и административного права, руководителя образовательной программы по направлению «Юриспруденция».
С 2011 года занимал должность заместителя руководителя аппарата-начальника юридического отдела аппарата Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа. Кроме того, в послужном списке Евгения Меркулова такие должности, как руководитель юридического департамента ЗАО «Солид Банк», замминистра и министра социального развития и труда Камчатского края, советник губернатора полуострова и другие.