Представлен новый директор Президентской академии в Хабаровске

Для справки: Евгений Сергеевич Меркулов родился в Московской области, жил и работал в Камчатском крае. Ему 45 лет. В 2001 году окончил Камчатский филиал Дальневосточного государственного университета по специальности «Юриспруденция», в 2012 году — ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Также окончил ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли министерства экономического развития Российской Федерации» в 2015 году по направлению подготовки «Менеджмент». На Камчатке работал в филиале Дальневосточного государственного университета. Начинал в должности ассистента кафедры юридических наук, дошел по карьерной лестнице до должности заведующего кафедрой уголовного и административного права, руководителя образовательной программы по направлению «Юриспруденция».