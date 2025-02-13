Прокуроры организовали проверку по факту отравления детей в уфимском реабилитационном центре

Прокуратура начала проверку из-за отравления пациентов в детском реабилитационном центре «Салют» в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно предварительным данным, 5 февраля несколько детей в возрасте от 3 до 13 лет почувствовали недомогание. В результате их госпитализировали, состояние пациентов специалисты оценивают как удовлетворительное.
Причиной заболевания детей в Роспотребнадзоре называют норовирусную инфекцию, заражение которой произошло из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке, в том числе из-за несоблюдения личной гигиены персоналом и посетителями.
Прокуратура Кировского района Уфы намерена дать оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе проверить наличие документов, свидетельствующих о здоровье сотрудников и отсутствии у них заболеваний.
— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты эпидемиологического расследования по данному факту, — сообщает надзорное ведомство.
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