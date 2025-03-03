Руководителя подразделения МЧС оставили под домашним арестом в Новосибирске

В Новосибирске суд оставил под домашним арестом обвиняемого в получении взятки руководителя одного из подразделений ГУ МЧС России по Новосибирской области. Речь идет о Дмитрии Снегуренко, которого обвиняют в получении взяток в разные временные периоды. Об этом проинформировали в Управлении судебного департамента.
— Следствие установило, что в августе 2024 года старший госинспектор по маломерным судам — руководитель Левобережного инспекторского отделения Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Новосибирской области Снегуренко получил 43 500 рублей. Взятка предназначалась за незаконную регистрацию маломерного судна, а также за незаконное его освидетельствование. Помимо этого, в сентябре 2024 года Снегуренко дважды получил 13 тысяч рублей. Эти суммы ему передали за незаконное оказание услуг по сдаче экзамена на право управления маломерным судном. Экзамен при этом по факту никто не сдавал, — уточнили в Управлении.
В ходе следствия Снегуренко избрали меру пресечения — домашний арест сроком до 12 апреля 2025. Однако представитель транспортной прокуратуры требовал изменить это решение и отправить Снегуренко в СИЗО.
Однако Новосибирский областной суд оставил решение первой инстанции без изменения, меру пресечения Снегуренко не ужесточили, он останется под домашним арестом до апреля 2025 года.