Руководителя подразделения МЧС оставили под домашним арестом в Новосибирске

— Следствие установило, что в августе 2024 года старший госинспектор по маломерным судам — руководитель Левобережного инспекторского отделения Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Новосибирской области Снегуренко получил 43 500 рублей. Взятка предназначалась за незаконную регистрацию маломерного судна, а также за незаконное его освидетельствование. Помимо этого, в сентябре 2024 года Снегуренко дважды получил 13 тысяч рублей. Эти суммы ему передали за незаконное оказание услуг по сдаче экзамена на право управления маломерным судном. Экзамен при этом по факту никто не сдавал, — уточнили в Управлении.