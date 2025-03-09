Юрист рассказал, как вернуть ненужный подарочный сертификат

«Гражданский кодекс Российской Федерации гласит, что лицо, внесшее предоплату, вправе отказаться от исполнения договора до момента предоставления товара или услуги. Это положение универсально и не требует дополнительного обоснования — достаточно подать письменное заявление в организацию, получившую платеж. При этом право на возврат распространяется как на того, кто приобрел сертификат, так и на того, кому он был подарен. Важный момент — отсутствие кассового чека не является основанием для отказа, поскольку сам сертификат уже подтверждает факт передачи денег конкретному продавцу», — отметил Адамс.