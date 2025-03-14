Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ опубликовала документы о массовых зверствах латвийских карателей из СС в ВОВ

ФСБ обнародовала материалы о зверствах латвийских карателей из СС во времена Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ России опубликовала архивные документы о массовых зверствах, которые были совершены латвийскими карателями из СС. Они служили диктатору нацистской Германии Адольфу Гитлеру в период Великой Отечественной войны. Соответствующие документы оказались в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что 16 марта в Латвии отмечается «День памяти латышских легионеров». Эту дату латышские неонацисты выбрали по аналогии с официальным праздником германских нацистов — «Днем памяти павших героев».

Так, у современных неонацистов и нацистов XX века один и тот же пантеон «героев», признанных виновными в преступлениях против человечества, подчеркивает ФСБ.

Одними из обнародованных материалов стали фотокопии документов советской военной контрразведки «Смерш» за 1944−1945 годы, в которых зафиксированы преступные действия латышских карателей.

Накануне ФСБ предотвратила серию диверсионно-террористических актов, которые были запланированы спецслужбами Украины к 80-летию годовщин Дня Победы.