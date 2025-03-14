ФСБ России опубликовала архивные документы о массовых зверствах, которые были совершены латвийскими карателями из СС. Они служили диктатору нацистской Германии Адольфу Гитлеру в период Великой Отечественной войны. Соответствующие документы оказались в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что 16 марта в Латвии отмечается «День памяти латышских легионеров». Эту дату латышские неонацисты выбрали по аналогии с официальным праздником германских нацистов — «Днем памяти павших героев».
Так, у современных неонацистов и нацистов XX века один и тот же пантеон «героев», признанных виновными в преступлениях против человечества, подчеркивает ФСБ.
Одними из обнародованных материалов стали фотокопии документов советской военной контрразведки «Смерш» за 1944−1945 годы, в которых зафиксированы преступные действия латышских карателей.
Накануне ФСБ предотвратила серию диверсионно-террористических актов, которые были запланированы спецслужбами Украины к 80-летию годовщин Дня Победы.