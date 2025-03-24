Упрощен синтез амидного сырья для производства лекарств от рака

По словам российских исследователей, обычно амиды получают в несколько шагов: сначала нитроарены превращают в анилины, затем молекулы соединяемых с ними карбоновых кислот делают более химически активными при помощи хлорангидридов или карбодиимидов и только потом их соединяют с кислотами, чтобы образовать амиды. Новый подход позволяет получать амиды за один шаг с рекордно низким расходом катализатора — порядка двух десятков его молекул на миллион молекул реагентов.