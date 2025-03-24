Упрощен синтез амидного сырья для производства лекарств от рака

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Химики из России разработали новую методику синтеза амидов, которая позволяет получать различные формы сырья для производства лекарств от рака без побочных отходов и сложных стадий очистки. Новый подход позволит значительным образом снизить стоимость производства различных препаратов, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Мы проверили метод на синтезе ключевого компонента вориностата — лекарственного средства для терапии Т-клеточной лимфомы. Себестоимость препарата при использовании такого синтеза может снизиться до менее чем доллара за грамм, тогда как текущая стоимость вориностата у основных поставщиков может достигать нескольких сотен долларов за грамм», — пояснил один из авторов открытия из НИУ ВШЭ Михаил Лосев, чьи слова приводит пресс-служб вуза.
Как отмечается в сообщении, разработанный Лосевым и его коллегами подход позволяет получать органические молекулы с амидными группами, важное сырье для производства большого числа лекарств, из так называемых нитроаренов, ароматических органических молекул, содержащих в себе остаток азотной кислоты. Химики обнаружили, что данные вещества можно превращать в сырье для производства лекарств при помощи катализатора на базе рутения и угарного газа.
По словам российских исследователей, обычно амиды получают в несколько шагов: сначала нитроарены превращают в анилины, затем молекулы соединяемых с ними карбоновых кислот делают более химически активными при помощи хлорангидридов или карбодиимидов и только потом их соединяют с кислотами, чтобы образовать амиды. Новый подход позволяет получать амиды за один шаг с рекордно низким расходом катализатора — порядка двух десятков его молекул на миллион молекул реагентов.
«В традиционных методах синтеза амидов на каждом этапе приходилось добавлять новые реагенты, что усложняло процесс очистки и приводило к образованию отходов. Нам удалось обойти эти сложности: реакция идет за один шаг, без лишних веществ и побочных продуктов, а полученный продукт в ряде случаев не нуждается в дополнительной очистке», — пояснил профессор НИУ ВШЭ (Москва) Денис Чусов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Новый подход, как надеются ученые, ускорит и удешевит производство вориностата и других лекарственных препаратов, для получения которых требуются органические молекулы с амидными группами. В перспективе стоимость производства подобных веществ может снизиться в сотни раз, подытожили исследователи.