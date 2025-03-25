В России предложили новую льготу для пенсионеров и предпенсионеров: вот что надо знать

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о том, как российские пенсионеры могут увеличить количество получаемых ими льгот. По словам Финогеновой, поможет в увеличении выплат подача заявление в отделении Социального фонда, МФЦ или через Госуслуги. Уточняется, что подобный способ касается выплат по оплате ЖКУ и капремонта, налоговых вычетов, бесплатного проезда по железной дороге к месту лечения, доплат за сельский стаж и за иждивенцев.