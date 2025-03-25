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В России предложили новую льготу для пенсионеров и предпенсионеров: вот что надо знать

В России хотят ввести Единую соцкарту для пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

В России необходимо наличие Единой социальной карты для пенсионеров и предпенсионеров. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, его слова передают РИА Новости.

«Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта Федерации. Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны», — пояснил Миронов.

Миронов отметил, что в программе партии «Справедливая Россия — За правду» предусмотрена инициатива по внедрению Единой социальной карты для граждан РФ. Подобная карта позволит всем пенсионерам и предпенсионерам в стране, независимо от региона проживания, бесплатно пользоваться городским транспортом и другими льготами.

«У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона», — заключил Миронов.

Он также подчеркнул, что депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» намерены подготовить законопроект, направленный на создание Единой социальной карты для российских пенсионеров.

Накануне Миронов выступил с предложением вернуть программу детского кешбэка, а также расширить ее путем повышения размера кешбэка в зависимости от числа детей в семье. Как пояснил депутат, интерес к организованному отдыху для детей падает уже два года подряд — ситуация закономерна, ведь стоимость поездок увеличивается, а эффективных мер господдержки практически нет.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о том, как российские пенсионеры могут увеличить количество получаемых ими льгот. По словам Финогеновой, поможет в увеличении выплат подача заявление в отделении Социального фонда, МФЦ или через Госуслуги. Уточняется, что подобный способ касается выплат по оплате ЖКУ и капремонта, налоговых вычетов, бесплатного проезда по железной дороге к месту лечения, доплат за сельский стаж и за иждивенцев.