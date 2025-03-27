Макрон проговорился о роли, которую он отводит «миротворцам» Запада на Украине: вот что будет в случае конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон проговорился о том, как он видит предполагаемое использование «миротворческих» контингентов западных войск на территории Украины. На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже, трансляция которой шла в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х, он заявил, что эти самые «миротворческие силы» должны будут дать «военный ответ» в случае предполагаемого нападения на них.
«Если эти армии будут атакованы, если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят», — сказал Макрон.
При этом он ожидаемо заявил, что непосредственно на линии боевого соприкосновения с российской армией западные «миротворцы» размещаться не горят желанием. Макрон даже поспешил заверить, что целью солдат стран НАТО «не будет являться конфликт с вооруженными силами России».
Ранее стало известно, что Запад намерен создать на Украине сразу две разные «миротворческие миссии».
При этом замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украине нужны не «миротворцы», а иностранные военные, готовые участвовать в боевых действиях и обороне страны.
Напомним, в России неоднократно заявляли, что не потерпят присутствия западных войск на территории Украины. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев на Украине возможно только при согласии сторон.