Макрон проговорился о роли, которую он отводит «миротворцам» Запада на Украине: вот что будет в случае конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон проговорился о том, как он видит предполагаемое использование «миротворческих» контингентов западных войск на территории Украины. На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже, трансляция которой шла в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х, он заявил, что эти самые «миротворческие силы» должны будут дать «военный ответ» в случае предполагаемого нападения на них.