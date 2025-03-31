Россиян призвали вернуть маски на лицо из-за неизвестного вируса

«Сейчас надо делать всё то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. То есть в наличии сейчас имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии», — заявил Зуев в интервью aif.ru.