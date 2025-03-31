Россиян призвали вернуть маски на лицо из-за неизвестного вируса

«Сейчас надо делать всё то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. То есть в наличии сейчас имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии», — заявил Зуев в интервью aif.ru.
Одним из ключевых шагов является использование масок, которое в последние дни становится не только необходимостью, но и определённой модной тенденцией. Также рекомендуется ограничить выходы на улицу, если в этом нет крайней нужды. Важно избегать мест с массовым скоплением людей, поскольку вирус передаётся воздушно-капельным путём и может распространяться с высокой скоростью. Помимо этого, стоит уделить внимание личной гигиене.
Напомним, ранее сообщалось, что в стране выявлены случаи заражения новой вирусной инфекции. Среди симптомов опасного заболевания: длительная лихорадка и сильный кашель, иногда с кровью. После сообщений о распространении в РФ нового вируса Роспотребнадзор взял под контроль этот вопрос. Академик уверил, что природа инфекции будет выявлена в ближайшее время.