Белорусские таможенники нашли нелегала из США в товарном вагоне на станции Молодечно

Белорусские таможенники нашли нелегала из США в пустом товарном вагоне на станции Молодечно. Соответствующая информация размещена в официальном телеграм-канале Государственного таможенного комитета Беларуси. Сообщается, что на железнодорожной станции «Молодечно» минские таможенники обнаружили в ходе осуществления погранконтроля нарушителя границы.
«27-летний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов ж/д состава сообщением “Кена-Молодечно”, — информирует названный источник.
Нарушитель был задержан, в операции приняли участие сотрудники тревожной группой таможни во взаимодействии с представителями Молодечненского РОВД, а также военизированной охраны БелЖД.
Гражданин США в настоящее время задержан для дальнейшего разбирательства, он передан органам пограничной службы.
Ранее мы писали о том, что в Минтруда пояснили, могут ли работодатели платить в месяц 50−70 белорусских рублей (читать далее).