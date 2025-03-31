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Белорусские таможенники нашли нелегала из США в товарном вагоне на станции Молодечно

Белорусская таможня нашла нелегала из США в товарном вагоне на станции Молодечно.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские таможенники нашли нелегала из США в пустом товарном вагоне на станции Молодечно. Соответствующая информация размещена в официальном телеграм-канале Государственного таможенного комитета Беларуси. Сообщается, что на железнодорожной станции «Молодечно» минские таможенники обнаружили в ходе осуществления погранконтроля нарушителя границы.

«27-летний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов ж/д состава сообщением “Кена-Молодечно”, — информирует названный источник.

Нарушитель был задержан, в операции приняли участие сотрудники тревожной группой таможни во взаимодействии с представителями Молодечненского РОВД, а также военизированной охраны БелЖД.

Гражданин США в настоящее время задержан для дальнейшего разбирательства, он передан органам пограничной службы.

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