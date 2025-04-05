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Беременная сирота из Новосибирска пожаловалась Бастрыкину на отсутствие жилья

С 2018 года девушка не может получить положенное жилье как сирота.

Источник: РИА "Новости"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом сироты из Новосибирска. Девушка пожаловалась на нарушение её жилищных прав. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сирота из Новосибирска обратилась к Бастрыкину, рассказав, что находится в состоянии беременности. В 2018 году девушку поставили в специализированную очередь на получение жилья. Однако мер к реализации её прав так и не принимается.

После обращения СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело.

Бастрыкин поручил доложить ему об установленных обстоятельствах, а после завершения расследования — о результатах.