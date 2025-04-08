Хабаровским продавцам запретили повышать цены перед Пасхой

Антимонопольная служба просит сотрудников торговых сетей в течение трех дней сообщать, если поставщики повышают отпускные цены. Отправить информацию в УФАС необходимо и при поступлении любых предложений и уведомлений о росте стоимости товаров, а также логистических и иных услуг, связанных с их реализацией.