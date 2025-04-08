Хабаровским продавцам запретили повышать цены перед Пасхой

Представителям торговых сетей Хабаровского края напомнили о том, что недопустимо необоснованно повышать цены на продовольственные и непродовольственные товары в период повышенного спроса перед Пасхой. Соответствующую информацию продавцам направило региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Об этом представители ведомства сообщили hab.aif.ru.
Антимонопольная служба просит сотрудников торговых сетей в течение трех дней сообщать, если поставщики повышают отпускные цены. Отправить информацию в УФАС необходимо и при поступлении любых предложений и уведомлений о росте стоимости товаров, а также логистических и иных услуг, связанных с их реализацией.
«Хабаровское УФАС России подчеркивает обязанность неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности», — отмечают в управлении.
При выявлении нарушений антимонопольный орган примет меры реагирования.
Кроме того, ФАС рекомендует торговым сетям рассказывать покупателям о снижении отпускных цен поставщиками.