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Хабаровским продавцам запретили повышать цены перед Пасхой

Хабаровское УФАС России предупредило региональные торговые сети о недопустимости необоснованного роста цен.

Источник: Reuters

Представителям торговых сетей Хабаровского края напомнили о том, что недопустимо необоснованно повышать цены на продовольственные и непродовольственные товары в период повышенного спроса перед Пасхой. Соответствующую информацию продавцам направило региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Об этом представители ведомства сообщили hab.aif.ru.

Антимонопольная служба просит сотрудников торговых сетей в течение трех дней сообщать, если поставщики повышают отпускные цены. Отправить информацию в УФАС необходимо и при поступлении любых предложений и уведомлений о росте стоимости товаров, а также логистических и иных услуг, связанных с их реализацией.

«Хабаровское УФАС России подчеркивает обязанность неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности», — отмечают в управлении.

При выявлении нарушений антимонопольный орган примет меры реагирования.

Кроме того, ФАС рекомендует торговым сетям рассказывать покупателям о снижении отпускных цен поставщиками.