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Слюсарь: Правительство Ростовской области поможет Константиновскому району с заменой котельных

Состояние социально значимых объектов в муниципалитете врио губернатора обсудил с главой района.
Источник: Комсомольская правда

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь провел рабочую встречу с главой Константиновского района Виталием Дьячкиным, на которой обсудили ключевые задачи муниципалитета. Одной из важных тем стало обновление изношенной коммунальной инфраструктуры, сообщил глава донского региона в своем телеграм-канале.

В Константиновске две котельные, обеспечивающие теплом социальные объекты — детские сады, школу, колледж, техникум и военкомат, — требуют срочной замены. Юрий Слюсарь заверил, что областные власти окажут финансовую поддержку району.

— В этом году задача-минимум — заменить одну котельную. По второй — заложим расходы в бюджет следующего года, — сказал глава Ростовской области.

Стоимость замены двух котельных оценивается в 40 млн рублей, основное финансирование поступит из регионального бюджета. Как пояснил Виталий Дьячкин, новые котельные будут модульными, что ускорит их ввод в эксплуатацию.

Кроме того, на встрече обсудили завершение благоустройства Георгиевского парка. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»: обустроены дорожки, освещение, детские и спортивные площадки, высажены аллеи. Торжественное открытие парка запланировано на май.

Также на встрече обсудили ремонт районной больницы, строительство бассейна и планы дорожных работ.

— Идет ремонт дорог, который проводится ежегодно на 12−15 км. Завершается долгожданный ремонт центральной районной больницы. В этом году планируется открытие нового плавательного бассейна, — отметил глава региона.