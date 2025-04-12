Финансист раскрыл размер средней пенсии в 2026 году

При этом у определенных категорий пенсионеров выплаты могут превысить эту сумму. Это касается пенсионеров, проживающих в регионах с более высоким уровнем оплаты труда, таких как Москва, Санкт-Петербург, а также районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории.