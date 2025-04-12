Финансист раскрыл размер средней пенсии в 2026 году

Средняя пенсия в 2026 году составит порядка 25 тысяч рублей.
В 2026 году средний размер пенсии в России достигнет 25 тысяч рублей. Об этом сообщила доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Наталья Орлова.
По информации, предоставленной агентству «Прайм» Натальей Орловой, доцентом Кафедры международного бизнеса Финансового университета, к 2026 году ожидается повышение среднего размера пенсии в России до 25 тысяч рублей. У определенных категорий пенсионеров выплаты могут превысить эту сумму.
«Такие показатели вполне реалистичны благодаря мерам, принятым в 2024 году. Среди них — возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров и проведение перерасчета для военных пенсионеров, сотрудников таможни, пожарной службы и других категорий», — заявила Орлова агентству «Прайм».
При этом у определенных категорий пенсионеров выплаты могут превысить эту сумму. Это касается пенсионеров, проживающих в регионах с более высоким уровнем оплаты труда, таких как Москва, Санкт-Петербург, а также районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории.
Ранее свыше 800 тысяч российских пенсионеров получили разовые пенсионные выплаты. Такие выплаты предусмотрены, когда накопительная часть пенсии составляет менее 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера.