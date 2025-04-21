В Минэкономразвитии рассказали, какая будет инфляция в России

Минэкономразвития прогнозирует повышение инфляции в России. В 2025 году — с 4,5% до 7,6%, в 2026 году ожидается ее замедление до 4% и сохранение на этом уровне в 2027—2028 годах. Об этом представитель министерства сообщил журналистам.