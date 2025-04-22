Баскетболистки Самарской области стали 1-ми на турнире в Башкортостане

Там организовали состязания имени Евгения Гомельского среди девушек до 15 лет (6+). Подробностями поделились представители Минспорта 63-го региона.
За победу боролась в том числе команда нашей губернии. Она состояла из воспитанниц самарской СШОР № 13 имени Ольги Артешиной. В решающем матче взяли вверх над оппонентками из Санкт-Петербурга — 73:55.
«Сборная области становится победителем турнира имени Гомельского второй год подряд», — уточнили в министерстве.
Готовили девушек Лариса и Данила Долопчи. А недавно рассказывали, как студентки самарского вуза стали чемпионками суперфинала по баскетболу 3×3 (6+).
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