В Российской академии наук создали совет по этике научных исследований

«Необходим контроль за исследованиями не только в таких чувствительных областях, как генетика, но и искусственный интеллект. Это делается для обеспечения их соответствия этическим нормам и предотвращения возможных злоупотреблений», — отметил на президиуме президент РАН академик Геннадий Красников.