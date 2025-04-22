В Российской академии наук создали совет по этике научных исследований

МОСКВА, 22 апреля /ТАСС/. Совет по этике научных исследований появился в Российской академии наук, его председателем стал академик Александр Хохлов, сообщили ТАСС в академии наук.
«Члены Российской академии наук приняли решение о создании Совета по этике научных исследований при президиуме РАН. Его председателем назначен академик РАН Александр Хохлов. Инициатива создания совета вызвана поручением президента России Владимира Путина, озвученным по итогам Конгресса молодых ученых», — сказал представитель РАН.
О создании совета по этике рассказал на прошедшем 22 апреля президиуме РАН вице-президент РАН академик Степан Калмыков.
В задачи совета войдет рассмотрение этических вопросов, связанных с научными исследованиями, включая биоэтические аспекты и предотвращение плагиата.
«Необходим контроль за исследованиями не только в таких чувствительных областях, как генетика, но и искусственный интеллект. Это делается для обеспечения их соответствия этическим нормам и предотвращения возможных злоупотреблений», — отметил на президиуме президент РАН академик Геннадий Красников.
«Президиум РАН постановил председателю совета академику РАН Александру Хохлову в месячный срок подготовить положение о совете, его состав и внести на рассмотрение в установленном порядке», — отметили в академии наук.