В сети появилось видео момента ДТП с двумя погибшими в Башкирии

В сети появилось видео с моментом ДТП в Башкирии, где погибли два человека.
Напомним, авария случилась днем 25 апреля в Уфимском районе. На втором километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись Chevrolet Niva и «КамАЗ». Погибли водитель и пассажир легковушки.
Судя по кадрам с видеорегистратора грузовика, ДТП произошло из-за того, что его водитель выехал на полосу встречного движения. После удара обе машины вылетели в кювет.
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