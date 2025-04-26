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В сети появилось видео момента ДТП с двумя погибшими в Башкирии

Стало известно, по какой причине в Башкирии произошло смертельное ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В сети появилось видео с моментом ДТП в Башкирии, где погибли два человека.

Напомним, авария случилась днем 25 апреля в Уфимском районе. На втором километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись Chevrolet Niva и «КамАЗ». Погибли водитель и пассажир легковушки.

Судя по кадрам с видеорегистратора грузовика, ДТП произошло из-за того, что его водитель выехал на полосу встречного движения. После удара обе машины вылетели в кювет.

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