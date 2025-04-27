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На территории омского фиджитал-центра началось озеленение

Озеленители высадили 14 елей и 25 рябин у нового спорткомплекса.

Источник: Комсомольская правда

Начались работы по благоустройству территории нового омского фиджитал-центра, построенного в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Вблизи спортивного комплекса высажено 14 елей и 25 рябин.

Как сообщалось ранее, работы по озеленению начались с наступлением теплой погоды. Интересно отметить, что при строительстве фиджитал-центра была применена технология пересадки деревьев с территории ФОКа на Конева, где и расположен новый комплекс. Теперь же территория вокруг спортцентра станет еще более экологичной и располагающей для отдыха гостей.

Фото: пресс-служба Минспорта Омской области.

Напомним, что фиджитал-центр, открытый Губернатором Омской области Виталием Хоценко в начале месяца, представляет собой уникальное сочетание киберспортивного клуба и традиционных спортивных площадок. В комплексе оборудованы зоны Playstation, VR, компьютерная зона, а также «умная» спортивная площадка для мини-футбола, баскетбола и воркаута.

Ранее мы писали, что в Омске впервые за 14 лет обновят памятник-ракету «Космос — 3М».