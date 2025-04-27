На территории омского фиджитал-центра началось озеленение

Как сообщалось ранее, работы по озеленению начались с наступлением теплой погоды. Интересно отметить, что при строительстве фиджитал-центра была применена технология пересадки деревьев с территории ФОКа на Конева, где и расположен новый комплекс. Теперь же территория вокруг спортцентра станет еще более экологичной и располагающей для отдыха гостей.