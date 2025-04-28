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Лекарство от холеры и советский пенициллин: чем прославилась Зинаида Ермольева

Имя Зинаиды Ермольевой обывателям известно гораздо меньше, чем имена Пирогова или Склифосовского, однако ее вклад в медицину не менее впечатляет, чем их достижения. Рассказываем о женщине, благодаря исследованиям которой удалось спасти тысячи жизней во время Великой Отечественной войны.

Источник: © РИА Новости

Эксперимент на себе

Детство женщины, которая в зрелом возрасте получит прозвище «Мадам Пенициллин», прошло на хуторе в Ростовской области. Есть мнение, что выпускница новочеркасской женской гимназии решила стать микробиологом после того, как в 1915 году узнала подробности смерти Чайковского. Великий композитор «неожиданно и безвременно» умер от холеры. Эта история потрясла девушку, она твердо решила заниматься медициной и найти средство от страшной болезни.

В 1921 году она закончила медицинский факультет Донского университета, а уже через год в регионе началась эпидемия холеры. Найти источник инфекции не удавалось. В речной и питьевой воде находили так называемые холероподобные вибрионы, но было неясно, представляют они опасность для здоровья либо болезнь вызывают другие микроорганизмы.

Ермольева провела смелый эксперимент на себе: из воды из-под крана выделила холероподобные вибрионы, а потом выпила суспензию с ними.

Через 18 часов ее состояние серьезно ухудшилось, но, к счастью, организм смог побороть болезнь. Ермольева доказала, что источником заражения стала именно вода. В дальнейшем она начала заниматься разработкой подходов к профилактике холеры, а также предложила обеззараживать воду с помощью хлора: такой подход используется и сейчас.

Лаборатория под обстрелами

Исследования девушки-ученого — в 1921 году ей было всего 24 года — не остались незамеченными. Уже в 1925 году она заняла один из руководящих постов в Институте биохимии имени Баха в Москве. За этим последовали новые открытия, научные публикации, командировки в Германию и Францию.

В 1935 году Ермольева становится доктором наук, а в 1939-м получает профессорское звание.

Она активно работала «в полях». Например, в 1939 году она отправилась в Афганистан, чтобы бороться со вспышкой холеры в этой стране.

С собой она везла препараты на основе холерных бактериофагов, то есть вирусов, способных атаковать холерные вибрионы. Эти лекарства могли использоваться для профилактики заражения: ими поили и пограничников, и жителей приграничных районов, чтобы не допустить проникновения инфекции в СССР и предотвращения развития эпидемии в Союзе. Вскоре в Ташкенте начали в промышленных масштабах выпускать препараты на основе бактериофагов, защищающие не только от холеры, но и от других опасных инфекций, в том числе от дифтерии и брюшного тифа.

Накопленный опыт пригодился и во время Великой отечественной войны. В период Сталинградской битвы в Сталинград отправили все имевшиеся в те годы в СССР запасы холерного бактериофага, но эшелон, в котором везли лекарство, был уничтожен.

Зинаида Ермольева приняла решение организовать выпуск необходимого для предотвращения эпидемии холеры средства прямо в городе, где шли бои: и ей действительно удалось это сделать.

Местом производства стал подвал дома, разрушенного обстрелом, а материал для производства фагов выделяли из тел умерших от холеры немецких солдат. Эпидемия холеры началась именно в немецких войсках, было важно не допустить распространения болезни в обороняющемся городе.

Выпуск препарата был налажен: его принимали каждый день 50 тысяч человек, а еще фаг добавляли в хлеб, который получали жители Сталинграда.

Заодно проводились меры по обеззараживанию воды, что также сдерживало эпидемию.

Параллельно Зинаида Ермольева создала экспресс-метод диагностики холеры, который позволял выявлять болезнь всего за 5 часов: это увеличило пропускную способность лабораторий в 10 раз.

За эту работу профессор была удостоена Ордена Ленина и Сталинской премии. Саму премию Ермольева передала в Фонд Обороны для постройки боевого самолета: в дальнейшем он был назван в ее честь.

Опасна не только холера

В военные годы опасность представляло не только распространение холеры. Раненые погибали от инфицирования ран, спасти их от гангрены, сепсиса можно было, используя антимикробные препараты.

Антибиотики в те годы уже существовали. В 1929 году Александр Флеминг открыл пенициллин, а позже Эрнест Чейн и Говард Флори занялись разработкой методов промышленного производства его препаратов. О том, что такие исследования ведутся на Западе, в СССР было известно, однако подробности были засекречены.

В 1941 году Зинаида Ермольева выделила из плесени микроорганизм Penicillium crustosum, который и стал источником отечественного пенициллина. Ей пришлось изучить почти 100 образцов плесени, прежде чем удалось найти нужный.

В 1943 году первый советский пенициллин, лекарство, названное «Крустозин», начали давать раненым в госпиталях. Это помогло сократить количество ампутаций, снизить смертность, дать шанс выжить даже тем, кого раньше считали безнадежным.

В 1944 году в СССР в составе ученой делегации приехал тот самый Горвард Флори. Они привез пенициллин, который использовали на Западе, чтобы сравнить его с советским лекарством. Работоспособность препаратов проверяли на небольшой выборке — всего 12 тяжелораненых, проходивших лечение в Яузской больнице в Москве. Флори был поражен. По качеству очистки «Крустозин» уступал западному лекарству, а потому использовать его можно было в меньших дозировках. При этом эффективность лекарств была одинаковой.

После личного знакомства и окончания «пенициллиновых соревнований» Флори начал называть Зинаиду Ермольеву «Мадам Пенициллин».

«Крустозин» начал активно применяться в военных больницах, и, хотя мощностей производства не хватало для того, чтобы покрыть потребности всех госпиталей, лекарство спасло за годы войны тысячи жизней.

В 1945 году за открытие пенициллина была вручена Нобелевская премия. Среди лауреатов Зинаиды Ермольевой не оказалось.

Ее вклад в микробиологию невероятен — он признается научным сообществом по всему миру. Не менее впечатляет ее вклад в победу: благодаря открытиям и изобретениям Ермольевой удалось избежать еще большего числа жертв.

В мирное время она продолжала заниматься наукой — создавала новые препараты антибиотиков, предлагала схемы их введения, основала журнал «Антибиотики» и возглавляла его до своей смерти в 1974 году. Похоронена Зинаида Ермольева на Кузьминском кладбище в Москве.