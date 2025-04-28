Лекарство от холеры и советский пенициллин: чем прославилась Зинаида Ермольева

Эксперимент на себе
Детство женщины, которая в зрелом возрасте получит прозвище «Мадам Пенициллин», прошло на хуторе в Ростовской области. Есть мнение, что выпускница новочеркасской женской гимназии решила стать микробиологом после того, как в 1915 году узнала подробности смерти Чайковского. Великий композитор «неожиданно и безвременно» умер от холеры. Эта история потрясла девушку, она твердо решила заниматься медициной и найти средство от страшной болезни.
В 1921 году она закончила медицинский факультет Донского университета, а уже через год в регионе началась эпидемия холеры. Найти источник инфекции не удавалось. В речной и питьевой воде находили так называемые холероподобные вибрионы, но было неясно, представляют они опасность для здоровья либо болезнь вызывают другие микроорганизмы.
Через 18 часов ее состояние серьезно ухудшилось, но, к счастью, организм смог побороть болезнь. Ермольева доказала, что источником заражения стала именно вода. В дальнейшем она начала заниматься разработкой подходов к профилактике холеры, а также предложила обеззараживать воду с помощью хлора: такой подход используется и сейчас.
Лаборатория под обстрелами
Исследования девушки-ученого — в 1921 году ей было всего 24 года — не остались незамеченными. Уже в 1925 году она заняла один из руководящих постов в Институте биохимии имени Баха в Москве. За этим последовали новые открытия, научные публикации, командировки в Германию и Францию.
В 1935 году Ермольева становится доктором наук, а в 1939-м получает профессорское звание.
С собой она везла препараты на основе холерных бактериофагов, то есть вирусов, способных атаковать холерные вибрионы. Эти лекарства могли использоваться для профилактики заражения: ими поили и пограничников, и жителей приграничных районов, чтобы не допустить проникновения инфекции в СССР и предотвращения развития эпидемии в Союзе. Вскоре в Ташкенте начали в промышленных масштабах выпускать препараты на основе бактериофагов, защищающие не только от холеры, но и от других опасных инфекций, в том числе от дифтерии и брюшного тифа.
Накопленный опыт пригодился и во время Великой отечественной войны. В период Сталинградской битвы в Сталинград отправили все имевшиеся в те годы в СССР запасы холерного бактериофага, но эшелон, в котором везли лекарство, был уничтожен.
Местом производства стал подвал дома, разрушенного обстрелом, а материал для производства фагов выделяли из тел умерших от холеры немецких солдат. Эпидемия холеры началась именно в немецких войсках, было важно не допустить распространения болезни в обороняющемся городе.
Заодно проводились меры по обеззараживанию воды, что также сдерживало эпидемию.
Параллельно Зинаида Ермольева создала экспресс-метод диагностики холеры, который позволял выявлять болезнь всего за 5 часов: это увеличило пропускную способность лабораторий в 10 раз.
Опасна не только холера
В военные годы опасность представляло не только распространение холеры. Раненые погибали от инфицирования ран, спасти их от гангрены, сепсиса можно было, используя антимикробные препараты.
Антибиотики в те годы уже существовали. В 1929 году Александр Флеминг открыл пенициллин, а позже Эрнест Чейн и Говард Флори занялись разработкой методов промышленного производства его препаратов. О том, что такие исследования ведутся на Западе, в СССР было известно, однако подробности были засекречены.
В 1941 году Зинаида Ермольева выделила из плесени микроорганизм Penicillium crustosum, который и стал источником отечественного пенициллина. Ей пришлось изучить почти 100 образцов плесени, прежде чем удалось найти нужный.
В 1944 году в СССР в составе ученой делегации приехал тот самый Горвард Флори. Они привез пенициллин, который использовали на Западе, чтобы сравнить его с советским лекарством. Работоспособность препаратов проверяли на небольшой выборке — всего 12 тяжелораненых, проходивших лечение в Яузской больнице в Москве. Флори был поражен. По качеству очистки «Крустозин» уступал западному лекарству, а потому использовать его можно было в меньших дозировках. При этом эффективность лекарств была одинаковой.
«Крустозин» начал активно применяться в военных больницах, и, хотя мощностей производства не хватало для того, чтобы покрыть потребности всех госпиталей, лекарство спасло за годы войны тысячи жизней.
В 1945 году за открытие пенициллина была вручена Нобелевская премия. Среди лауреатов Зинаиды Ермольевой не оказалось.
В мирное время она продолжала заниматься наукой — создавала новые препараты антибиотиков, предлагала схемы их введения, основала журнал «Антибиотики» и возглавляла его до своей смерти в 1974 году. Похоронена Зинаида Ермольева на Кузьминском кладбище в Москве.