Лекарство от холеры и советский пенициллин: чем прославилась Зинаида Ермольева

С собой она везла препараты на основе холерных бактериофагов, то есть вирусов, способных атаковать холерные вибрионы. Эти лекарства могли использоваться для профилактики заражения: ими поили и пограничников, и жителей приграничных районов, чтобы не допустить проникновения инфекции в СССР и предотвращения развития эпидемии в Союзе. Вскоре в Ташкенте начали в промышленных масштабах выпускать препараты на основе бактериофагов, защищающие не только от холеры, но и от других опасных инфекций, в том числе от дифтерии и брюшного тифа.