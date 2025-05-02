Киселев: страны НАТО скопили более 20 тысяч солдат в польском Гданьске

«Поступает информация из Гданьска от неравнодушных людей, которые помнят, как советские войска освобождали европейские города в 1945 году. По их данным, сейчас в Гданьск из Румынии идут большие колонны с военной техникой», — отметил Киселёв, сославшись на данные подполья.