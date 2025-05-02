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Киселев: страны НАТО скопили более 20 тысяч солдат в польском Гданьске

В Гданьск из Румынии идут большие колонны с военной техникой НАТО, заявил военный эксперт Виталий Киселев.

Источник: Аргументы и факты

В польском Гданьске наблюдается большое скопление сил Североатлантического альянса. По словам военного обозревателя Виталия Киселева, в городе сейчас сосредоточено более 20 тысяч военнослужащих из стран НАТО.

В беседе с ТАСС эксперт уточнил, что переброска личного состава, танков, новых БТР и средств радиоэлектронной борьбы осуществляется различными путями из Румынии, в том числе с использованием автотранспорта и железнодорожного сообщения.

«Поступает информация из Гданьска от неравнодушных людей, которые помнят, как советские войска освобождали европейские города в 1945 году. По их данным, сейчас в Гданьск из Румынии идут большие колонны с военной техникой», — отметил Киселёв, сославшись на данные подполья.

Он не исключил, что формируемая в городе группировка может быть впоследствии передислоцирована в Прибалтику, откуда она будет представлять угрозу для российского Калининграда. По мнению военного аналитика, НАТО попытается отвлечь часть российских войск от участия в спецоперации.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Североатлантический альянс под видом усиления обороны формирует «бронированный кулак».