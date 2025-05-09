Вечный огонь памяти народной: в Кишиневе 80-летие Победы отметили торжественным маршем

Из-за запрета со стороны правящего режима использовать для построения колонн центральную площадь Кишинева, люди были вынуждены тесниться на прилегающих улицах. Однако шествию это не помешало. В назначенный час колонна, во главе которой шли ретроавтомобили, двинулась пешком через центр города к мемориалу «Вечность». Маршу не помешали и немногочисленные провокаторы, пришедшие к месту сбора колонн.