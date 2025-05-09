Из-за запрета со стороны правящего режима использовать для построения колонн центральную площадь Кишинева, люди были вынуждены тесниться на прилегающих улицах. Однако шествию это не помешало. В назначенный час колонна, во главе которой шли ретроавтомобили, двинулась пешком через центр города к мемориалу «Вечность». Маршу не помешали и немногочисленные провокаторы, пришедшие к месту сбора колонн.
Для нас память о наших предках, бабушках и дедушках, которые отдали свои жизни и здоровье для того, чтобы мы с вами жили под мирным небом — бесценна.
Участники шествия, как и в предыдущие годы, несли знамена Победы, а также фотографии своих родных-фронтовиков. Оркестр на Марше Победы в Кишиневе играл «Катюшу». Во главе пешей колонны шел ветеран войны, полковник Василий Литвинов, отметивший свое 100-летие. А также глава оргкомитета «Победа» Алексей Петрович, экс-президент Игорь Додон, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, экс-министры обороны и МВД Виктор Гайчук и Павел Войку. В шествии участвовали и депутаты оппозиции.
Невзирая на все запреты, инсинуации и попытки переписать историю, мы будем помнить этот праздник и передавать его из поколения в поколение. Подвиг советского солдата не забыт. Никто не забыт, и ничто не забыто. С праздником, друзья!
С песнями, музыкой и криками «Ура!» колонна дошла до мемориала, чтобы возложить цветы к Вечному огню. Среди тех, кто пришел на мемориал, был и посол России в Молдове Олег Борисович Озеров, он держал в руках портрет своего отца, ветерана Великой Отечественной войны.
Этот праздник всегда остаётся с нашими народами, которые одержали Великую Победу над нацизмом над идеологией национального превосходства.
Мемориал утонул в цветах. Люди скандировали «Слава героям!», «Молдова!», «Победа!», «Мы помним!». Люди продолжают приходить на мемориал, чтобы отдать дань памяти и уважения солдатам-освободителям.
Второй год подряд торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проходят в Молдове без фактического участия центральных властей, которые 9 мая празднуют День Европы, для чего полностью заняли центральную площадь столицы, откуда много лет подряд стартовал Марш Победы.
Согласно данным соцопроса, свыше 70% граждан Республики Молдова 9 мая отмечают День Победы как государственный праздник.