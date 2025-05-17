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7 тонн мяса пытались незаконно перевезти из Иркутской области во Владивосток

В Слюдянке задержали мужчину, перевозившего 7 тонн мяса без документов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сотрудники Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия вместе с инспекторами ГИБДД города Слюдянка предотвратили незаконную перевозку семи килограммов тонн мяса. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

— 14 мая была предотвращена несанкционированная перевозка 7 тонн мяса говядины и баранины без ветеринарно-сопроводительных документов, — говорится в сообщении.

Жителю Средней Азии, который перевозил мясо из Иркутского района во Владивосток выдали требование на возврат продукции в пункт отгрузки. В настоящий момент проводится проверка. Сотрудники ведомства устанавливают собственника продукции, отправителя и получателя нелегального груза.