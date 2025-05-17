7 тонн мяса пытались незаконно перевезти из Иркутской области во Владивосток

Жителю Средней Азии, который перевозил мясо из Иркутского района во Владивосток выдали требование на возврат продукции в пункт отгрузки. В настоящий момент проводится проверка. Сотрудники ведомства устанавливают собственника продукции, отправителя и получателя нелегального груза.