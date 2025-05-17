В правительстве Красноярского края обсудили подготовку к 400-летию краевой столицы

«В этой работе сегодня, в основном, задействованы краевые и городские ресурсы. Теперь активно подключаем к ней и крупный бизнес региона. Запланировали, что компании возьмут на себя строительство спортивных объектов, примут участие в благоустройстве и архитектурно-художественном освещении города. Закрепляем конкретные договоренности в соглашениях. Также мы подробно обсудили все вопросы, решение которых зависит от федеральных ведомств. Среди них — ремонт и строительство социальных объектов и приведение в порядок фасадов зданий в центральной части города. Важно определить источники финансирования при формировании федерального бюджета на 2026−2028 годы, чтобы успеть реализовать всё в срок. Важной задачей является благоустройство исторического центра города. Для этого уже в этом году необходимо сформировать соответствующий план работ. По объектам социальной инфраструктуры ведётся проектирование, земельные участки для них отобраны», — отметил губернатор.