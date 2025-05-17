В правительстве Красноярского края обсудили подготовку к 400-летию краевой столицы

В рамках подготовки к 400-летию Красноярска заместитель председателя регионального правительства Александр Новак провёл заседание организационного комитета по подготовке к празднованию юбилея. В обсуждении приняли участие приняли участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков, а также представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, Федерального Собрания.
По словам Александра Новака, Красноярск является географическим центром России, поэтому грядущий праздник имеет федеральную значимость:
«Предстоящая юбилейная дата — значимое событие не только для региона, но и для страны в целом. Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина этому событию присвоен статус федерального уровня. Как отмечает Президент, сегодня Красноярск — географический центр России. Столица Красноярского края является одним из ведущих транспортно-логистических центров. Это город с богатой историей и традициями, растущим промышленным потенциалом, экономический, культурный, спортивный лидер региона. Красноярск является центром подготовки кадров среднего, высшего образования и научных кадров».
Заместитель председателя правительства также добавил, что в подготовку к юбилею входит реализация проектов в рамках экономики, экологии, социальной сферы, транспорта, туризма и благоустройству. Например, запланирована реставрация более 50 объектов культурного наследия, масштабная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также программа по газификации — в данном случае правительство совместно с ПАО «Газпром» уже подписало «дорожную карту» газификации Красноярского края. Что касается программы праздничных мероприятий, то в краевой столице пройдут культурные, деловые и просветительские мероприятия международного и всероссийского уровня.
Председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин рассказал, что в настоящее время успешно завершилась реконструкция мемориала Победы. Также строятся три школы, идёт благоустройство улиц в центре города, обеспечивается архитектурно-художественное освещение зданий и сооружений, разрабатываются концепции по обновлению площадей города, набережных, парков и спортивных площадок, активно строятся линии метротрамвая. В целом выполнение задач по подготовке к юбилею поставлено на особый контроль, причем особое внимание уделено реконструкции объектов культурного наследия, зданий городского цирка, ипподрома, а также строительству новых школ.
В свою очередь, губернатор Красноярского края Михаил Котюков доложил об утверждении региональной программы подготовки Красноярска к 400-летию, в которой также учтены проекты по развитию города до 2036 года. В документе определены основные показатели, характеризующие изменение городской среды, и мероприятия по достижению целей.
«В этой работе сегодня, в основном, задействованы краевые и городские ресурсы. Теперь активно подключаем к ней и крупный бизнес региона. Запланировали, что компании возьмут на себя строительство спортивных объектов, примут участие в благоустройстве и архитектурно-художественном освещении города. Закрепляем конкретные договоренности в соглашениях. Также мы подробно обсудили все вопросы, решение которых зависит от федеральных ведомств. Среди них — ремонт и строительство социальных объектов и приведение в порядок фасадов зданий в центральной части города. Важно определить источники финансирования при формировании федерального бюджета на 2026−2028 годы, чтобы успеть реализовать всё в срок. Важной задачей является благоустройство исторического центра города. Для этого уже в этом году необходимо сформировать соответствующий план работ. По объектам социальной инфраструктуры ведётся проектирование, земельные участки для них отобраны», — отметил губернатор.