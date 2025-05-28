Почему современные люди выглядят моложе своих бабушек и дедушек в том же возрасте: геронтолог дал ответ

Современные 40-летние люди часто выглядят лучше, чем 30-летние полвека назад. Это не магия, а результат научного прогресса. Ученый-геронтолог, член-корреспондент РАН, ведущий телеграм-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев рассказал KP.RU, что молодость продлили не только косметология и спорт, но и антибиотики с прививками.
— Женщины сегодня на самом деле дольше остаются молодыми. И не только благодаря косметологии и пластической хирургии, — подчеркнул эксперт.
По словам Москалева, еще сто лет назад потеря молодости происходила быстрее из-за тяжелого физического труда, постоянных инфекций и отсутствия современной медицины.
— Не менее важный фактор ускоренного старения — хронические инфекционные воспаления. Люди регулярно страдали от них до массовой вакцинации и появления эффективных антимикробных препаратов, — отметил специалист.
Теперь же у людей есть возможность избежать болезней, ускоряющих старение. А значит, и внешний вид остается свежим дольше. Москалев подчеркнул, что именно технический прогресс и достижения в медицине позволяют новым поколениям дольше выглядеть молодыми и чувствовать себя лучше.