Почему современные люди выглядят моложе своих бабушек и дедушек в том же возрасте: геронтолог дал ответ

Современные 40-летние люди часто выглядят лучше, чем 30-летние полвека назад. Это не магия, а результат научного прогресса. Ученый-геронтолог, член-корреспондент РАН, ведущий телеграм-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев рассказал KP.RU, что молодость продлили не только косметология и спорт, но и антибиотики с прививками.