Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила Россия

Первоначально Бербок была единственным претендентом на пост председателя Генассамблеи ООН. В результате тайного голосования, вопреки ожиданиям об утверждении кандидатуры через аккламацию, она получила поддержку 167 государств. Как отметил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, некоторые страны-члены ГА ООН выразили несогласие с ее кандидатурой, а семь голосов достались альтернативному кандидату от Германии — Хельге Шмид.