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Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила Россия

Первоначально Бербок была единственным претендентом на пост председателя Генассамблеи ООН.

Источник: Комсомольская правда

Российская делегация запросила процедуру голосования по кандидатуре бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост руководителя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом ТАСС сообщил информированный источник в организации.

«Голосование запросила Российская Федерация», — передает агентство.

Первоначально Бербок была единственным претендентом на пост председателя Генассамблеи ООН. В результате тайного голосования, вопреки ожиданиям об утверждении кандидатуры через аккламацию, она получила поддержку 167 государств. Как отметил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, некоторые страны-члены ГА ООН выразили несогласие с ее кандидатурой, а семь голосов достались альтернативному кандидату от Германии — Хельге Шмид.

Напомним, что торжественная церемония вступления Бербок в должность запланирована на 9 сентября 2025 года и пройдет накануне ежегодных генеральных дебатов ООН с участием мировых лидеров. Согласно регламенту, полномочия руководителя будут действовать в течение 12 месяцев.