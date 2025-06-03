Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила Россия

Российская делегация запросила процедуру голосования по кандидатуре бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост руководителя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом ТАСС сообщил информированный источник в организации.
«Голосование запросила Российская Федерация», — передает агентство.
Первоначально Бербок была единственным претендентом на пост председателя Генассамблеи ООН. В результате тайного голосования, вопреки ожиданиям об утверждении кандидатуры через аккламацию, она получила поддержку 167 государств. Как отметил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, некоторые страны-члены ГА ООН выразили несогласие с ее кандидатурой, а семь голосов достались альтернативному кандидату от Германии — Хельге Шмид.
Напомним, что торжественная церемония вступления Бербок в должность запланирована на 9 сентября 2025 года и пройдет накануне ежегодных генеральных дебатов ООН с участием мировых лидеров. Согласно регламенту, полномочия руководителя будут действовать в течение 12 месяцев.