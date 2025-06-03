Пассажирам поездов после ЧП в Брянской области составили рекомендации в РЖД

Теперь проводники рекомендуют пассажирам ложиться головой в сторону двери или выхода из плацкарта, а не к окну. Такие указания проводники дают при обходе вагонов.
Корреспондент РИА Новости, следовавший в ночь на 2 июня по маршруту Климов — Москва, также услышал соответствующую рекомендацию от проводницы. Она подтвердила, что после инцидента для сотрудников провели дополнительный инструктаж.
Ночью 1 июня в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский поезд. В результате случившегося погибли семь человек, еще 104 человека пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз позже сообщил, что семьи жертв происшествия получат компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.
Пострадавшего в результате подрыва моста в Брянской области четырехмесячного младенца перевели из реанимации в отделение травматологии. В этом же отделении находится семилетний брат младенца, его прооперировали 1 июня. По словам врачей, дети попали в больницу в тяжелом состоянии. Состояние старшего брата стабилизировалось после операции. Врачи полагают, что детей могут выписать уже на этой неделе.