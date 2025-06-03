Пассажирам поездов после ЧП в Брянской области составили рекомендации в РЖД

Пострадавшего в результате подрыва моста в Брянской области четырехмесячного младенца перевели из реанимации в отделение травматологии. В этом же отделении находится семилетний брат младенца, его прооперировали 1 июня. По словам врачей, дети попали в больницу в тяжелом состоянии. Состояние старшего брата стабилизировалось после операции. Врачи полагают, что детей могут выписать уже на этой неделе.