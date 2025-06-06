Над Казахстаном заметили неопознанные летающие объекты: подробности

Отмечается, что визуально объекты напоминали салют, вот только никаких сопровождающих звуков слышно не было. Зрителями необычного явления были горожане, отдыхавшие в парке в центре Астаны. А позже в социальных сетях появились видеозаписи из других городов республики, где также наблюдали данное явление.