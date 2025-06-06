Над Казахстаном заметили неопознанные летающие объекты: подробности

Вечером 5 июня в небе над казахстанской столицей, городом Астаной, были замечены неизвестные светящиеся объекты. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что визуально объекты напоминали салют, вот только никаких сопровождающих звуков слышно не было. Зрителями необычного явления были горожане, отдыхавшие в парке в центре Астаны. А позже в социальных сетях появились видеозаписи из других городов республики, где также наблюдали данное явление.
Примечательно, что и официальные лица определенно о происхождении «салюта» высказаться не смогли, поделилвшись в официальных релизах своими предположениями.
Так, в Минобороны Казахстана допустили, что этими светящимися объектами могли быть входящими в атмосферу обломками космического аппарата или метеоритным потоком. В ведомстве заверили, что воздушное пространство страны не нарушалось. Однако компетентные органы изучают данное явление и предоставят разъяснения.
А представители казахстанского Минцифры, инноваций и аэрокосмической промышленности выступили с предположением, что светиться в небе мог вошедший в атмосферу космический объект, ранее находившийся на орбите.
В ведомстве добавили, что международные организации, которые отслеживают перемещение космического мусора, в момент пролета объектов зафиксировали три события, каждое из которых потенциально могло вызвать наблюдаемый эффект.
Это могли быть разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E, спутник американской корпорации SpaceX системы Starlink, разгонный блок японской ракеты H-2A R/B. при этом разгонный блок китайской ракеты больше всего совпадает по времени и визуальному описанию с тем, что наблюдали казахстанцы.
Кроме того, необычные светящиеся объекты наблюдали и жители Киргизии. И тут же стали делиться кадрами зрелища в социальных сетях.
Ранее в Японии были замечены необычные светящиеся объекты, пролетевшие над японским островом Окинава. Они напоминали огненные шары с длинными шлейфами и двигались медленно. Специалисты предположили, что объекты могут иметь искусственное происхождение, в частности, это мог быть сходящий с орбиты искусственный спутник, состоящий из нескольких частей.