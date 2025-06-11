Астрономы озадачены образованием высотных облаков на молодой планете

В созвездии Мухи толстые слои облаков, закрывающие небо планеты из системы YSES-1, в основном состоят из минеральной пыли, но астрономы подозревают, что в них также может содержаться железо, которое прольется дождем внизу, когда облака разорвутся. Об этом пишет The Guardian.
Астрономы заметили высотные облака, когда направили космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) на молодую звездную систему, которая находится на расстоянии 307 световых лет в глубоком южном небе.
Звезда YSES-1 является новичком по космическим меркам, ей всего 1 млн лет по сравнению с 4,6 млрд лет Солнца. Вокруг звезды находятся два газовых гиганта, оба еще формируются и оба больше Юпитера, самой большой планеты в Солнечной системе.
Доктор Килан Хох, астрофизик из Научного института космического телескопа в Балтиморе, сказала, что молодость планетной системы сделала ее главной целью для астрономов, желающих узнать больше о ранней эволюции планет вокруг далеких звезд.
«Обе планеты все еще формируются, поэтому они все еще достаточно яркие, чтобы мы могли их обнаружить», — добавила она. «Свет, который мы видим, — это результат их формирования, когда они начинают сжиматься и уплотняться».
Телескоп обнаружил высотные облака в атмосфере планеты, но вместо того, чтобы состоять из водяного пара, как на Земле, облака состоят из пыли силиката магния и, возможно, некоторого количества железа.
Астрономы заявили, что этот первое обнаружение таких облаков на планете, вращающейся вокруг звезды, похожей на Солнце.