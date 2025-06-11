Астрономы озадачены образованием высотных облаков на молодой планете

Звезда YSES-1 является новичком по космическим меркам, ей всего 1 млн лет по сравнению с 4,6 млрд лет Солнца. Вокруг звезды находятся два газовых гиганта, оба еще формируются и оба больше Юпитера, самой большой планеты в Солнечной системе.