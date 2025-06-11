ФНС заблокировала счета бывшего издателя «Медузы»* Красильщика из-за долга

Красильщик покинул Россию весной 2022 года. В июле МВД объявило его в розыск, а в марте 2023 года суд заочно арестовал медиаменеджера по делу о публичном распространении фейков о Вооружённых силах РФ. В июне того же года Красильщика заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.