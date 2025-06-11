ГАИ усилит проверки на дорогах Челябинской области в длинные выходные

Напомним, впереди у россиян четыре выходных подряд в честь государственного праздника — с 12 по 15 июня.
«Плотность экипажей ДПС будет увеличена для тотального контроля дорожной обстановки, оперативного выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.
О нетрезвых водителях южноуральцы могут сообщить в дежурную часть Госавтоинспекции, а также через Telegram-бот beZdtp74_bot, анонимные обращения оперативно принимаются в работу.
Ведомство напомнило, что за управление ТС в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.