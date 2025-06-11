Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ усилит проверки на дорогах Челябинской области в длинные выходные

Сотрудники Госавтоинспекции усилят проверки на дорогах Челябинской области в предстоящие длинные выходные, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как создавалась новая Россия
Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Напомним, впереди у россиян четыре выходных подряд в честь государственного праздника — с 12 по 15 июня.

«Плотность экипажей ДПС будет увеличена для тотального контроля дорожной обстановки, оперативного выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

О нетрезвых водителях южноуральцы могут сообщить в дежурную часть Госавтоинспекции, а также через Telegram-бот beZdtp74_bot, анонимные обращения оперативно принимаются в работу.

Ведомство напомнило, что за управление ТС в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.