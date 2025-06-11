Бессент: США могут столкнуться с дефолтом по госдолгу в середине или конце лета

Соединенные Штаты Америки уже к середине — концу лета могут полностью потерять возможность обслуживать свой государственный долг. С таким заявлением в среду, 11 июня, выступил глава американского Минфина Скотт Бессент на слушаниях в конгрессе.
— В середине или конце лета, — подчеркнул он, отвечая на вопрос о предполагаемом сроке исчерпания ресурсов для оплаты долга. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, ситуация в этом направлении развивается «динамично» и точную дату назвать невозможно. Госдолг США уже превысил 36,9 триллиона долларов.
Еще в конце марта некоторые мировые Центральные банки начали активную работу по продаже облигаций США, которые являются вложениями в государственный долг страны (трежерис). Также регуляторы начали больше вкладываться в золото.
В общей сумме за границей Штатов таких облигаций куплено на 8,5 триллиона долларов, поэтому подобные цифры не являются ударом для американской экономики. Тем не менее эксперты акцентируют внимание не на самих показателях, а на тенденции и списках продавцов госдолга Вашингтона.
В октябре 2024 года Россия увеличила свои инвестиции в госдолг Соединенных Штатов, доведя их объем до 28 миллионов долларов. Эта информация содержится в данных Министерства финансов США.