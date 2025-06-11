Бессент: США могут столкнуться с дефолтом по госдолгу в середине или конце лета

В общей сумме за границей Штатов таких облигаций куплено на 8,5 триллиона долларов, поэтому подобные цифры не являются ударом для американской экономики. Тем не менее эксперты акцентируют внимание не на самих показателях, а на тенденции и списках продавцов госдолга Вашингтона.