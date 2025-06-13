Московские ярмарки открывают сезон российской мушмулы и шелковицы

«На ярмарках в Москве в июне можно приобрести мушмулу и шелковицу — сладкие и полезные плоды. Многие ошибочно считают, что это импортные продукты, но их привозят из Краснодарского края, Дагестана, Крыма и других южных регионов России. Мушмула, известная с античных времен, произрастает на Кавказе и в Крыму. В ее вкусе сочетаются сладость спелой груши и яблочная кислинка. Раньше мушмулу замораживали, чтобы она стала еще более сладкой, и ели как мороженое. В Крыму эти золотисто-янтарные плоды с бархатистой кожицей прозвали крымским яблоком», — говорится в сообщении.