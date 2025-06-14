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Овчинский: около 90 семей переехали в новостройку на улице Николая Озерова

В новом ЖК по программе реновации на улице Николая Озерова в Покровском-Стрешнево активно заселяются 962 квартиры.

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Источник: Аргументы и факты

Осмотр квартир в новостройке начался в начале апреля. Сегодня там отметили новоселье уже 87 семей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики и строительства столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего в районе Покровское-Стрешнево по программе реновации планируется расселение 48 старых домов.

«В районе Покровское-Стрешнево в новом жилом комплексе на улице Николая Озерова, состоящем из 962 квартир, идет активное заселение жителей. На сегодня новоселье там отпраздновали уже 87 семей. Больше половины из них — 47 — воспользовались помощью города при переезде. Им бесплатно предоставили грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старых квартир в новые», — цитирует слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.

Заказать услугу «Помощь в переезде» можно онлайн на портале mos.ru или в Центре информирования, расположенном на первом этаже жилого комплекса. После завершения переселения на месте Центра будут открыты объекты социальной и бытовой инфраструктуры.

Кроме того, Владислав Овчинский ранее сообщил, что в районе Южное Бутово (ЮЗАО) по реновации завершилось строительство жилого комплекса площадью более 35 тыс. кв. метров. Дом 28 на Чечерском проезде состоит из двух корпусов с 371 квартирой общей площадью свыше 21 тысячи квадратных метров. Четыре квартиры адаптированы для маломобильных граждан — в них увеличена ширина коридоров и предусмотрены специальные поручни в санузлах. В новом ЖК предусмотрены места для хранения колясок и зоны для работы консьержей. На первых этажах нежилых помещений могут разместиться досуговые центры, кафе, магазины и другие объекты, удовлетворяющие социально-бытовые потребности жильцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении еще 131 площадки в программу реновации для строительства новых домов.