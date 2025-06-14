Овчинский: около 90 семей переехали в новостройку на улице Николая Озерова

Кроме того, Владислав Овчинский ранее сообщил, что в районе Южное Бутово (ЮЗАО) по реновации завершилось строительство жилого комплекса площадью более 35 тыс. кв. метров. Дом 28 на Чечерском проезде состоит из двух корпусов с 371 квартирой общей площадью свыше 21 тысячи квадратных метров. Четыре квартиры адаптированы для маломобильных граждан — в них увеличена ширина коридоров и предусмотрены специальные поручни в санузлах. В новом ЖК предусмотрены места для хранения колясок и зоны для работы консьержей. На первых этажах нежилых помещений могут разместиться досуговые центры, кафе, магазины и другие объекты, удовлетворяющие социально-бытовые потребности жильцов.