В Прикамье задержали подозреваемого в серии хищений из магазинов

Установлено, что фигурант ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. Но занятие это не бросил: из сетевых торговых точек он выносил в основном сладости и алкогольные напитки. Также установлена причастность злоумышленника к краже беспроводных наушников из магазина бытовой техники. Общий материальный ущерб от деятельности куединца превысил 21 тысячу рублей.