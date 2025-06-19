В Прикамье задержали подозреваемого в серии хищений из магазинов

В Куеде ведется расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя 1991 года рождения. Мужчину подозревают в 12 мелких хищениях и одной краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть полиции стали поступать сообщения о кражах продуктов и алкоголя из сетевых магазинов.
Правоохранители осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили предполагаемых свидетелей и проверили ранее судимых лиц. В результате полицейские установили, что к преступлениям причастен ранее судимый житель Куеды. Его доставили в отдел полиции.
Установлено, что фигурант ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. Но занятие это не бросил: из сетевых торговых точек он выносил в основном сладости и алкогольные напитки. Также установлена причастность злоумышленника к краже беспроводных наушников из магазина бытовой техники. Общий материальный ущерб от деятельности куединца превысил 21 тысячу рублей.