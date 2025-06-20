«8 месяцев вместо 27». Мингорисполком сказал, когда будет открыт мост между улицей Московской и проспектом Независимости

Мингорисполком сообщил, что мост в центре Минска между улицей Московской и проспектом Независимости запустят к 1 декабря. Подробности в эфире телеканала ОНТ сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун.
Корзун заметил, что, согласно проектной документации, время ремонт моста составляет 27 месяцев.
— Мы начали в феврале, и к 1 декабря его уже запустим. Это 8 месяцев вместо 27, — обратил внимание замглавы Мингорисполкома.
По словам Олега Корзуна, из-за того, что рядом с указанным мостом нет жилого фонда, то работы ведутся в круглосуточном режиме.
Тем временем МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением.
Ранее Мингорисполком сказал, кто из минчан сможет получить более 5000 рублей.
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