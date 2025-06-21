NBC: Глава МИД Ирана Арагчи хочет встретиться с Путиным в Москве 23 июня

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Для этого глава МИД планирует совершить поездку в Москву. Арагчи в пятницу 20 июня дал интервью телеканалу NBC News, в котором сообщил о своих планах встретиться с Путиным в понедельник 23 июня.