NBC: Глава МИД Ирана Арагчи хочет встретиться с Путиным в Москве 23 июня

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Для этого глава МИД планирует совершить поездку в Москву. Арагчи в пятницу 20 июня дал интервью телеканалу NBC News, в котором сообщил о своих планах встретиться с Путиным в понедельник 23 июня.
«Он сказал, что собирается отправиться в Москву в понедельник для встречи с Владимиром Путиным», — информирует телеканал.
Накануне Владимир Путин заявил, что Российская Федерация оказывает поддержку Ирану в отстаивании его законных прав, включая вопросы, связанные с мирным использованием атомной энергии. Об этом российский лидер сказал, выступая на ПМЭФ.
Также президент России отметил, что озвучил свое видение ситуации на Ближнем Востоке всем сторонам конфликта в регионе и высказал надежду, что идеи России в этом направлении будут реализованы.