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NBC: Глава МИД Ирана Арагчи хочет встретиться с Путиным в Москве 23 июня

Иранский министр иностранных дел сообщил о намерении вылететь в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Для этого глава МИД планирует совершить поездку в Москву. Арагчи в пятницу 20 июня дал интервью телеканалу NBC News, в котором сообщил о своих планах встретиться с Путиным в понедельник 23 июня.

«Он сказал, что собирается отправиться в Москву в понедельник для встречи с Владимиром Путиным», — информирует телеканал.

Накануне Владимир Путин заявил, что Российская Федерация оказывает поддержку Ирану в отстаивании его законных прав, включая вопросы, связанные с мирным использованием атомной энергии. Об этом российский лидер сказал, выступая на ПМЭФ.

Также президент России отметил, что озвучил свое видение ситуации на Ближнем Востоке всем сторонам конфликта в регионе и высказал надежду, что идеи России в этом направлении будут реализованы.