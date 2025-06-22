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Израиль допустил скорое вступление США в войну с Ираном

NYT: военные Израиля считают, что США могут вступить в войну с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

По данным газеты The New York Times, ссылающейся на информированные источники, израильские военные предполагают высокую вероятность вступления Соединенных Штатов в конфликт с Ираном в ближайшее время и уже предпринимают соответствующие подготовительные меры.

«Администрация Трампа не сообщала израильским военным, планируют ли США присоединиться к войне с Ираном… Вашингтон, скорее всего, вступит в войну и уже ведет подготовку к этому», — следует из текста материала.

Как сообщают источники газеты, американские военные могут атаковать Иран в течение нескольких ближайших суток.

Накануне KP.RU писал, что израильские власти уведомили команду президента США Дональда Трампа, что не намерены ждать две недели для подписания договоренностей с Ираном, не исключая военного удара по ядерному объекту в Фордо.

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