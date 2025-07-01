Длинные новогодние каникулы назвали вредными для российской экономики

В тот же день министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в 2026 году новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января 2026 года. Он добавил, что в грядущем году пять раз будут трехдневные выходные — в феврале, марте, дважды в мае и в июне.