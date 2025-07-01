Длинные новогодние каникулы назвали вредными для российской экономики

Длинные 12-дневные новогодние каникулы вызывают проблемы для работодателей, которым приходится увеличивать расходы на персонал. Кроме того, создается дополнительная нагрузка на Фонд оплаты труда (ФОТ), снижается производительность, задерживается реализация проектов и запуск новых продуктов. Такое мнение во вторник, 1 июля, высказала карьерный ментор, эксперт в области управления персоналом Института экономики роста имени П. А. Столыпина Татьяна Кожевникова.
Она отметила, что в цифровой экономике все процессы четко привязаны ко времени и подвержены проектному управлению.
— Две недели праздников, к которым еще иногда добавляется третья предпраздничная последняя неделя декабря, когда уже почти никто не работает, удлиняют график реализации проектов, что может негативно сказаться на качестве обслуживания клиентов или выводе на рынок новых продуктов, — подчеркнула специалист.
Она также призвала учитывать снижение производительности труда в первые дни после окончания длительных праздников, передает ТАСС.
В тот же день министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в 2026 году новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января 2026 года. Он добавил, что в грядущем году пять раз будут трехдневные выходные — в феврале, марте, дважды в мае и в июне.