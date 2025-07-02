Роспотребнадзор: прививка против кори обеспечивает защиту от заболевания

Детям, как напомнил специалист, вводится две дозы: первую — в возрасте одного года, вторую — в шесть лет. Взрослым, которые либо вовсе не были привиты, либо получили только одну дозу в детстве, рекомендуется провести вакцинацию в два этапа с интервалом в три месяца. Также необходимость в иммунизации сохраняется при отсутствии данных о ранее полученных прививках. Исключение составляют только те, кто дважды был вакцинирован в детстве — для них дополнительных мер не требуется.