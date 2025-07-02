Роспотребнадзор: прививка против кори обеспечивает защиту от заболевания

Прививка от кори остаётся надёжным способом защиты от этого вирусного заболевания, отличающегося высокой заразностью и способного вызывать тяжёлые осложнения, включая воспаление лёгких и поражение головного мозга. В отдельных случаях болезнь может закончиться летально.
Об этом сообщил Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в беседе с РИА Новости.
По его словам, благодаря массовой иммунизации распространённость кори в России снизилась на 90% по сравнению с началом 2000-х годов. Он подчеркнул, что вакцина признана как эффективной, так и безопасной, и призвал проходить прививки согласно Национальному календарю.
Детям, как напомнил специалист, вводится две дозы: первую — в возрасте одного года, вторую — в шесть лет. Взрослым, которые либо вовсе не были привиты, либо получили только одну дозу в детстве, рекомендуется провести вакцинацию в два этапа с интервалом в три месяца. Также необходимость в иммунизации сохраняется при отсутствии данных о ранее полученных прививках. Исключение составляют только те, кто дважды был вакцинирован в детстве — для них дополнительных мер не требуется.
Ранее терапевт и гастроэнтеролог Ольга Сухарева рассказала, что в России стали чаще регистрировать корь, краснуху и коклюш, а также ожирение, диабет второго типа, рак кишечника и психические расстройства.